Cтартовал "Vur Cup" - ФОТО

Cтартовал чемпионат U-19 "Vur Cup", организованный АФФА и АМФ.

Как сообщает İdman.biz, в рамках первого тура соревнований, организованных с участием 16 команд в 4 группах, было проведено 8 игр.

В двух из этих матчей была зафиксирована ничья, в двух из них одна из команд не забила гол.

“Vur Cup”

Первый тур

Группа А

UNEC – «Ada Black Rose» – 0:3

“Glodemia” - “BMS Goats” - 5:0

Группа B

“Roof Academy FC” - “Vikings” - 7:1

“Xarı bülbül” - “ABC Lions” - 4:1

Группа С

“Land of Fire” - “Kuley City” - 1:5

“Landau Lions” - “MYC Wamers” - 4:4

Группа D

“Chudori” – “Rage FC” - 1:2

“Elitar” - “134 Warmers” - 1:1

По регламенту в 1/4 финала выйдут первые 2 команды из каждой группы. Матчи плей-офф состоят из двух матчей. Финал турнира состоится 9 июня.

Отметим, что основная цель турнира - привлечение молодежи к здоровому образу жизни, дистанцирование ее от вредных привычек, усиление пропаганды среди них спорта во имя здоровой окружающей среды и здорового будущего.

İdman.biz