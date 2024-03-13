На матч Испания-Турция назначен азербайджанский арбитр

Азербайджанский судья Севда Нуриева получила назначение от УЕФА.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Наш помощник арбитра международного уровня будет защищать справедливость в отборочном раунде чемпионата Европы по женскому футболу U 17. Она будет выполнять функции помощника арбитра на матчах 5-й группы лиги А, которые пройдут в Нидерландах в рамках II тура.

14 марта

Испания - Турция

Судья: Джоанна Вассало (Мальта)

Помощники судьи: Севда Нуриева, Ван Гилст (Нидерланды)

Четвертый судья: Стерре Бийлсма (Нидерланды)

17 марта

Нидерланды - Турция

Судья: Нанна Лоф Андерсен (Дания).

Помощники главного судьи: Анна Шмидт (Дания), Севда Нуриева.

Четвертый судья: Джоанна Вассало (Мальта)

20 марта

Турция - Украина

Судья: Джоанна Вассало (Мальта)

Помощники судьи: Севда Нуриева, Ван Гилст (Нидерланды)

Четвертый судья: Стерре Бийлсма (Нидерланды)

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