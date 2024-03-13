На матч Испания-Турция назначен азербайджанский арбитр

Азербайджанский судья Севда Нуриева получила назначение от УЕФА.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.
Наш помощник арбитра международного уровня будет защищать справедливость в отборочном раунде чемпионата Европы по женскому футболу U 17. Она будет выполнять функции помощника арбитра на матчах 5-й группы лиги А, которые пройдут в Нидерландах в рамках II тура.
14 марта
Испания - Турция
Судья: Джоанна Вассало (Мальта)
Помощники судьи: Севда Нуриева, Ван Гилст (Нидерланды)
Четвертый судья: Стерре Бийлсма (Нидерланды)
17 марта
Нидерланды - Турция
Судья: Нанна Лоф Андерсен (Дания).
Помощники главного судьи: Анна Шмидт (Дания), Севда Нуриева.
Четвертый судья: Джоанна Вассало (Мальта)
20 марта
Турция - Украина
Судья: Джоанна Вассало (Мальта)
Помощники судьи: Севда Нуриева, Ван Гилст (Нидерланды)
Четвертый судья: Стерре Бийлсма (Нидерланды)
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