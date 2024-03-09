Адиль Шукуров: «Я не знаю, откуда взялась эта проблема»

«Я благодарю наших болельщиков, которые нас поддерживают. Мы могли бы победить сегодня».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Кяпаза" Адиль Шукуров на пресс-конференции, состоявшейся после игры XXVI тура Премьер-лиги Азербайджана против "Нефтчи".

Он высказал свое мнение о домашнем матче, завершившемся со счетом 3:3: «Мы пропустили голы, когда вели в счете. Сегодня мы выиграли 1 очко. Была интересная игра. Мои игроки терпели и боролись до конца. Мы получили необходимое нам 1 очко. Наша цель — остаться в Премьер-лиге, поэтому нам нужно набирать очки».

Шукуров также ответил на вопрос, где «Кяпаз» проведет следующие игры: «Нет ничего лучше, чем играть в Сумгаите. Я не знаю, откуда взялась эта проблема. Было бы убедительнее, если бы сказали «Азерсун Арена». Говорим об этом с руководством, ищем выход. Какой подойдет, там и сыграем. Сумгаит далеко».

Главный тренер объяснил причину роста результативности: «Команда должна уметь атаковать. У нас тоже есть проблемы в линии защиты, мы пропускаем много голов. Мы будем работать над этим тоже».

Шукуров также ответил на вопросы об отдельных футболистах: "Сегодня мы думали о Георгии Папунашвили в основном составе. Сам он перед матчем рассказал, что у него болит паховая область. Сегодня мы решили защитить его. Удаление Адамы Ниане из основного состава произошло из-за внутренней дисциплины. На данный момент он останется в команде запасных».

Отметим, что «Кяпаз» занимает 9-е место в турнирной таблице.

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