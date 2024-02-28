Стартовал футбольный турнир среди спортивных журналистов

Состоялось торжественное открытие соревнования по футболу среди представителей спортивных СМИ.

Как сообщает İdman.biz, соревнование, организованное совместно Министерством молодежи и спорта, АФФА и Общественным объединением спортивных журналистов Азербайджана, будет проходить на Бакинском Олимпийском стадионе.

В церемонии открытия приняли участие заведующий отделом спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов и генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев.

Перед мероприятием прозвучал Государственный гимн.

Открывая церемонию вступительной речью, Э.Мамедов подчеркнул, что спортивная неделя уже началась:

"Наше первое мероприятие - турнир по футболу. 5 марта в нашей стране отмечается как День физической культуры и спорта. Подобные мероприятия будут организованы не только в Баку, но и в наших регионах. Говоря о футболе, необходимо отметить победу нашего «Карабаха». Представители наших СМИ поделились бесчисленными новостями об этой победе. Роль спортивных журналистов в реализации спортивной политики государства велика».

Генеральный секретарь АФФА поздравил участников по случаю 5 марта - Дня физической культуры и спорта:

«Желаем каждому из вас успехов в этом соревновании. Вы всегда освещаете наш вид спорта, а теперь это сделаем мы. Когда думаешь о футболе, на ум первым приходит «Карабах». Представитель Агдама уже в каждой своей игре творит историю. Хотя в 1/8 финала он встретится с сильным соперником, для нас это неплохо. Желаю каждой команде удачи. Пусть победит сильнейший».

В турнире, который проходит в рамках «Спортивной недели» по случаю 5 марта - Дня физкультуры и спорта, принимают участие 6 команд.

После официальных выступлений футбольный турнир был объявлен открытым.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz