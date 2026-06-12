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Агент Торала Байрамова ответил на критику в адрес своего клиента

Футбол
Новости
12 Июня 2026 17:31
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Агент Торала Байрамова ответил на критику в адрес своего клиента

Агент полузащитника сборной Азербайджана Торала Байрамова Турал Аскеров прокомментировал критику, связанную с переходом футболиста из "Карабаха" в турецкий "Бурсаспор", передает İdman.Biz.

По его словам, некоторые считают, что игрок сменил клуб исключительно из-за финансовых условий, однако такие выводы не соответствуют действительности.

"Торала Байрамова критикуют за этот трансфер. У каждого есть свое мнение, и мы относимся к нему с уважением. Но многие обстоятельства, которые известны нам, остаются неизвестными тем, кто оценивает ситуацию со стороны. Некоторые говорят, что он ушел из-за денег, но это лишь предположения. Есть вещи, о которых мы не можем говорить, и сейчас не собираемся их раскрывать. Возможно, когда-нибудь они станут известны", - заявил Аскеров в беседе с report.az.

Он также рассказал, что переговоры между клубами продолжались около двух недель после поступления официального предложения в "Карабах" и в итоге завершились успешно.

"Чтобы объективно оценивать этот трансфер, нужно владеть полной информацией. Большинство тех, кто высказывает свое мнение, ею не располагают. Нам остается лишь с уважением относиться к их позиции. Сейчас главное - надеяться, что Торал добьется успеха в “Бурсаспоре”. Насколько быстро он адаптируется, сказать сложно. Команда только вышла из Второй лиги в Первую и сейчас формирует новый состав, поэтому впереди ее ждут серьезные изменения", - добавил агент.

Напомним, что Торал Байрамов подписал с "Бурсаспором" контракт сроком на три года.

İdman.Biz
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