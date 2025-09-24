Главный тренер сборной Азербайджана по фехтованию: "Надеемся не оставить страну без "золота"

На играх стран СНГ, которые пройдут в восьми городах Азербайджана с 28 сентября по 8 октября, наша команда фехтовальщиков выступит полным составом.

Как сообщил İdman.biz главный тренер наших "мушкетеров" Чингиз Мустафаев, в команде будет 32 спортсмена.

"Эти соревнования для нас — отличный шанс проверить резервы, и мы его не упустили. Команда состоит из спортсменов 2006 года рождения и младше — это будущее нашего фехтования. Пользуясь статусом хозяев, мы хотим дать шанс резервистам и выставим большой состав. В каждой команде, как у юношей, так и у девушек, будет по восемь шпажистов и саблистов. Надеемся не оставить страну без "золота", — отметил главный тренер.

Вюгар Вюгарлы

İdman.biz