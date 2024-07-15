Сколько заработала Испания на ЕВРО-2024?

Выиграв все матчи ЕВРО-2024, Испания получила максимальную прибыль.

Как сообщает İdman.biz, команда Луиса де ла Фуэнте заработала 28,25 миллиона евро.

Пиринейцы получили 9,25 миллиона евро за право участия в соревновании и 3 миллиона евро за 3 победы в группе. Испанцы выиграли 1,5 миллиона в 1/8 финала, а за победу в 1/4 финала - 2,5 миллиона. Победа в полуфинале принесла им 4 миллиона евро, а победа в решающем матче - 8 миллионов евро.

Сумма, выигранная Англией, составила 24 миллиона евро.

Отметим, что Испания выиграла 4-й чемпионат Европы в своей истории, победив в финале Англию со счетом 2:1.

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