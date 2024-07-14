Кто станет чемпионом Европы: Испания или Англия? - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня состоится финальный матч ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что чемпион Европы определится на Олимпийском стадионе в Берлине.

В решающем матче встретятся сборные Испании и Англии. Выиграв все свои матчи, пиренейцы намерены установить новый рекорд, став в 4-й раз чемпионами континента. Родоначальники футбола, которые второй раз подряд сыграют в финале, полны решимости завоевать свой первый титул на турнире.

Отметим, что в полуфинале Испания со счетом 2:1 обыграла Францию, а Англия - Нидерланды.

ЕВРО-2024

Финал

14 июля

23:00. Испания - Англия

Судья: Франсуа Летексье (Франция).

Испания: 23. Унай Симон, 2. Дани Карвахаль, 3. Робин Ле Норман, 4. Эмерик Лапорт, 24. Марк Кукурелья, 16. Родри, 8. Фабиан Руис, 19. Ламин Ямал, 10. Дани Ольмо, 19. Нико Уильямс, 7. Альваро Мората.

Главный тренер: Луис де ла Фуэнта

Англия: 1. Джордан Пикфорд, 2. Кайл Уокер, 5. Джон Стоунз, 6. Марк Гуйе, 3. Люк Шоу, 4. Деклан Райс, 26. Кобби Майну, 7. Букайо Сака, 11. Фил Фоден, 10. Джуд Беллингем, 9. Гарри Кейн

Главный тренер: Гарет Саутгейт

Олимпийский стадион Берлина

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