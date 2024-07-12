Яркие Грузия и Нидерланды, герои Турции. Команды Евро-2024, которые остались в сердцах фанатов

Нидерланды ошиблись в концовке

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Обидно вылетать после гола на последних секундах полуфинала. Ещё обиднее, когда тебе забивает Англия, у которой впервые на турнире прорезались удары в створ ворот. Но переломный гол Кейна забит с пенальти, о котором ведут споры. Даже Гари Невилл – бывший защитник «Трёх львов», назвал одиннадцатиметровый «позорным». Кейн нанёс неудачный удар, а дальше стопы великанов Харри и Думфриса столкнулись. Арбитры решили, что это опасная игра со стороны защитника «Интера». Но голландцы вспоминают полуфинал Англии против Дании на прошлом Евро с симуляцией Стерлинга и спорным пенальти.

А теперь важно вспомнить красивые комбинации и голы Нидерландов на турнире. Симонс и Гапко засияли на Евро-2024. Но голландцам не хватило второго темпа в решающий момент, невзирая на интересных игроков на скамейке. А вот Англию спасли Палмер и Уоткинс. Олли говорит, что предсказал исторический гол. До матча сказал Коулу, что тот сделает ему ассист. Чудеса случаются, но в футболе они редко в пользу сборной Нидерландов.

Немцам не хватило нового Клозе

Хорошая команда, но попала на лучшую сборную на турнире. Испания – главные красавчики, но Нагельсманна тоже есть за что похвалить. Немцы вторые после «Красной фурии» по сумме xG. Атаковали не только в матче с Шотландией, когда забили 5 мячей. С реализацией были проблемы, но по ударам в створ Германия на первом месте. Состав классный. Жаль, что Кроос завершил карьеру. Но вместе с Гюндоганом они сделали всё, чтобы Мусиала и Вирц вылетели без горького чувства провала, как у Килиана Мбаппе. Молодые плеймейкеры запомнились. Киммих был хорош на правом фланге. Но у немцев есть одна давняя проблема. Их академии не могут выпустить классическую «девятку». Хаверц отрезками поединков помогал, ведь у Кая 2 гола и 1 ассист. А решающие моменты хавбек не реализовал вместе с Фюллькругом. Но у команды Нагальсманна есть будущее. На ЧМ-2026 в США сборная Германии может выпустить удачно, если сумеют найти замену ветеранам в центре поля и подыщут молодого форварда острия.

Грузины превзошли ожидания

По Тбилиси футболисты катались на автобусе с крышей, словно выиграли Евро. Заслуженный прием, достойно сражались против сильной Турции. Забрали один пункт у Чехии. А затем завоевали главную победу в истории сборной Грузии – обыграли Португалию. Разумеется, тренер Мартинес сделал всё, чтобы в биографии Роналду появилась такая строчка, как поражение от Кварацхелии. Но Хвича с верным напарником Жоржем Микаутадзе из «Меца» помог нанести Грузию на карту футбольной Европы. Понятно, что им будет сложно попасть на чемпионат мира и стабильно выходить на Евро через обычный отбор. Но тренер Саньоль – большой молодец. Француз заставил техничных ребят вроде Чакветадзе и Кочорашвили сыграть в командный футбол, не потеряв идентичность. А голкипер Мамардашвили после такого кубка Европы должен попадать в состав европейского гранда. Гиорги стал главным спасителем Евро-2024, а на его счету 30 сейвов, едва не догнал Акинфеева. Грузия сделала турнир красивее и колоритнее.

Австрийцы порадовали в группе

Рангник — прекрасный теоретик и куда худший практик. Поэтому часть жизни Ральф провел в роли спортивного директора. Стратегически у сборной Австрии всё прекрасно. Спланировали каждый поединок в группе. Невзирая на проблемы с Францией, когда подвел коварный автогол, заняли первое место в квартете с двумя будущими полуфиналистами. А когда пришлось встретить непредсказуемую, упрямую и жесткую команду Турции, то Австрии не хватило сил и класса, чтобы пройти дальше. Но даже вылет после дубля националиста Демирала, защитника «Аль-Ахли», не запрещает похвалить команду Рангника. Кроме тренера, можно выделить лидера Забитцера. Финалист Лиги чемпионов в составе «Боруссии» подтвердил класс. Жаль, что травма не позволила сыграть Давиду Алабе из «Реала». Пош и Баумгартнер запомнились, удачный турнир для некогда футбольной страны.

Турки сыграли в искренний футбол

Хоть сборная Португалии и разгромила Турцию в группе, к ним больше вопросов, чем к команде Винченцо Монтеллы. Бывший тренер Дзюбы оказался правильным наставником для талантливой заявки Турции. Конечно, итальянцу повезло, что собрались такие одаренные люди разных футбольных поколений. Ветеран Чалханоглу в порядке в «Интере». Гюлер мечтает найти больше игровых минут в «Реале», Арда классно сыграл на Евро-2024. От голкипера Мерта Гюнока до левого латераля Ферди Кадиоглу, многие стали героями. Турция не сумела обыграть крутые Нидерланды в четвертьфинале, но не забивали только в ворота Португалии. Эмоциональная, живая и атакующая команда. Надеемся, попадут на ЧМ-2026, перспективная сборная с колоритной игрой.

Словенцы организовали оборону

Пример игры вторым номером, когда не тошнит от пресловутой «рациональности». Причина в том, что скромные словенцы — не фавориты как Англия. Они пахали ради первого в истории выхода в плей-офф. А рядом с дежурными действиями Облака, Дркушича и Бийола в защите – голкипер и защитники впечатлили, было желание играть с мячом. А завершилось всё трагедией… Словенцы не забили три пенальти подряд голкиперу Коште. Вратарь Португалии не очень хорош, когда одиннадцатиметровые бьют во время матчей, но в нём проснулся древний монстр в решающий момент. Зато Словения вышла из скучнейшей группы самой чистой. Ей, в отличие от Англии, прощается ставка на терпение. Но если бы реализовали выход один на один в игре с Португалией – могли увидеться с Мбаппе.

Швейцарцы подтвердили репутацию

Штаб тренера Якина впечатлил. Не хватило удачной серии пенальти с Англией, чтобы выбить Саутгейта, но вылетели от будущего финалиста Евро. У Швейцарии полно классных игроков – голкипер Зоммер, защитники Шер и Аканджи, хавбек Джака, форвард Эмболо с неожиданными красавцами вроде Варгаса и Эбишера. По качеству футбола и организации работы Швейцария среди лучших команд Евро, точно в первой десятке. При этом некоторые неплохие сборные провалились. Например, Шотландия, которая провела классный отборочный турнир, и Сербия, ведь у них крепкие игроки. Но даже неудачи приличных сборных по типу Хорватии не мешают начать одну важную дискуссию.

Не пора ли расширить Евро до 32 команд, чтобы не было глупого рейтинга третьих мест? Можно изменить формат отбора, чтобы футболисты были свежее в финальной части. В Европе, как показали Грузия и Словения, можно набрать 32 классные сборные. Ведь парадокс в том, что тренеры сознательно выбрали скучный стиль, даже Саутгейт, Дешам и Спаллетти, поскольку Кейн, Мбаппе и Кьеза приехали уставшими, им всем нужен отпуск. Из-за этого видели катание ваты полем. Но одновременно среди вылетевших команд полно классных сборных. Можно подумать о Евро из 32 команд, ведь это не увеличит нагрузки на каждую конкретную команду, просто 16 вылетят сразу. Зато фанаты из разных стран получат непередаваемый опыт участия в большом футбольном празднике – воспоминания на всю жизнь.

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