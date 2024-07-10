ЕВРО-2024: ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Завершился очередной день Евро-2024.

İdman.biz сообщает, что на турнире, организованном в Германии, состоялась первая полуфинальная игра.

Испанцы, выигравшие матч против Франции со счетом 2:1, стали первыми финалистами турнира.

Календарь ЕВРО-2024.

Групповой этап

14 июня

Группа А: 23:00. Германия – Шотландия – 5:1 (Мюнхен)

15 июня

Группа А: 17:00. Венгрия – Швейцария – 1:3 (Кёльн)

Группа B: 20:00. Испания – Хорватия – 3:0 (Берлин)

Группа B: 23:00. Италия – Албания – 2:1 (Дортмунд)

16 июня

Группа D: 17:00. Польша – Нидерланды – 1:2 (Гамбург)

Группа С: 20:00. Словения – Дания – 1:1 (Штутгарт)

Группа С: 23:00. Сербия - Англия - 0:1 (Гельзенкирхен)

17 июня

Группа Е: 17:00. Румыния – Украина – 3:0 (Мюнхен)

Группа Е: 20:00. Бельгия – Словакия – 0:1 (Франкфурт)

Группа D: 23:00. Австрия – Франция – 0:1 (Дюссельдорф)

18 июня

Группа F: 20:00. Турция – Грузия – 3:1 (Дортмунд)

Группа F: 23:00. Португалия – Чехия – 2:1 (Лейпциг)

19 июня

Группа В: 17:00. Хорватия – Албания – 2:2 (Гамбург)

Группа А: 20:00. Германия – Венгрия – 2:0 (Штутгарт)

Группа А: 23:00. Шотландия – Швейцария – 1:1 (Кёльн)

20 июня

Группа С: 17:00. Словения – Сербия – 1:1 (Мюнхен)

Группа С: 20:00. Дания – Англия – 1:1 (Франкфурт)

Группа В: 23:00. Испания – Италия – 1:0 (Гельзенкирхен)

21 июня

Группа Е: 17:00. Словакия – Украина – 1:2 (Дюссельдорф)

Группа D: 20:00. Польша – Австрия – 1:3 (Берлин)

Группа D: 23:00. Нидерланды – Франция – 0:0 (Лейпциг)

22 июня

Группа F: 17:00. Грузия – Чехия – 1:1 (Штутгарт)

Группа F: 20:00. Турция – Португалия – 0:3 (Дортмунд)

Группа Е: 23:00. Бельгия – Румыния – 2:0 (Кёльн)

23 июня

Группа А: 23:00. Швейцария – Германия – 1:1 (Франкфурт)

Группа А: 23:00. Шотландия – Венгрия – 0:1 (Штутгарт)

24 июня

Группа В: 23:00. Албания – Испания – 0:1 (Дюссельдорф)

Группа В: 23:00. Хорватия – Италия – 1:1 (Лейпциг)

25 июня

Группа D: 20:00. Нидерланды – Австрия – 2:3 (Берлин)

Группа D: 20:00. Франция – Польша – 1:1 (Дортмунд)

Группа С: 23:00. Англия – Словения – 0:0 (Кёльн)

Группа С: 23:00. Дания – Сербия – 0:0 (Мюнхен)

26 июня

Группа Е: 20:00. Словакия – Румыния – 1:1 (Франкфурт)

Группа Е: 20:00. Украина – Бельгия – 0:0 (Штутгарт)

Группа F: 23:00. Грузия – Португалия – 2:0 (Гельзенкирхен)

Группа F: 23:00. Чехия – Турция – 1:2 (Гамбург)

Плей-офф

29 июня

1/8 финала

Матч 38. 20:00. Швейцария – Италия – 2:0 (Берлин)

Матч 37. 23:00. Германия – Дания – 2:0 (Дортмунд)

30 июня

Матч 40. 20:00. Англия – Словакия – 2:1 д.в. (Гельзенкирхен)

Матч 39. 23:00. Испания – Грузия – 4:1 (Кёльн)

1 июля

Матч 42. 20:00. Франция – Бельгия – 1:0 (Дюссельдорф)

Матч 41. 23:00. Португалия – Словения – 0:0, пен. 3:0 (Франкфурт)

2 июля

Матч 43. 20:00. Румыния – Нидерланды – 0:3 (Мюнхен)

Матч 44. 23:00. Австрия – Турция – 1:2 (Лейпциг)

1/4 финала

5 июля

Матч 45. 20:00. Испания – Германия – 2:1, дополнительное время (Штутгарт)

Матч 46. 23:00. Португалия – Франция – 0:0, пен. 3:5 (Гамбург)

6 июля

Матч 48. 20:00. Англия – Швейцария – 1:1, пен. 5:3 (Дюссельдорф)

Матч 47. 23:00. Нидерланды – Турция – 2:1 (Берлин)

1/2 финала

9 июля

Матч 49. 23:00. Испания – Франция – 2:1 (Мюнхен)

10 июля

Матч 50. 23:00. Нидерланды – Англия (Дортмунд)

Финал

14 июля

Матч 51. 23:00. Победитель матча 49 - Победитель матча 50 (Берлин)

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