ЕВРО-2024: Испания против Франции

Стартует полуфинальный этап ЕВРО-2024, который проходит в Германии.
Как сообщает İdman.biz, первый финалист определится в Мюнхене.
Сборная Испании встретится с Францией. Выиграв все свои матчи в Германии, пиренейцы хотят продлить свою победную серию до 6 матчей. Непобедимая на ЕВРО-2024, но одержавшая всего две победы, Франция восемь лет спустя стремится снова выйти в финал.
Отметим, что завтра в другом полуфинале встретятся Англия и Нидерланды.
ЕВРО-2024
Полуфинал
9 июля
23:00. Испания - Франция
Судья: Славко Винчич (Словения).
Мюнхен Арена
İdman.biz