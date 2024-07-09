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ЕВРО-2024: Испания против Франции

Евро-2024
Новости
9 Июля 2024 13:06
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ЕВРО-2024: Испания против Франции

Стартует полуфинальный этап ЕВРО-2024, который проходит в Германии.

Как сообщает İdman.biz, первый финалист определится в Мюнхене.

Сборная Испании встретится с Францией. Выиграв все свои матчи в Германии, пиренейцы хотят продлить свою победную серию до 6 матчей. Непобедимая на ЕВРО-2024, но одержавшая всего две победы, Франция восемь лет спустя стремится снова выйти в финал.

Отметим, что завтра в другом полуфинале встретятся Англия и Нидерланды.

ЕВРО-2024
Полуфинал
9 июля
23:00. Испания - Франция
Судья: Славко Винчич (Словения).
Мюнхен Арена

İdman.biz

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