ЕВРО-2024: Испания против Франции

Стартует полуфинальный этап ЕВРО-2024, который проходит в Германии.

Как сообщает İdman.biz, первый финалист определится в Мюнхене.

Сборная Испании встретится с Францией. Выиграв все свои матчи в Германии, пиренейцы хотят продлить свою победную серию до 6 матчей. Непобедимая на ЕВРО-2024, но одержавшая всего две победы, Франция восемь лет спустя стремится снова выйти в финал.

Отметим, что завтра в другом полуфинале встретятся Англия и Нидерланды.

ЕВРО-2024

Полуфинал

9 июля

23:00. Испания - Франция

Судья: Славко Винчич (Словения).

Мюнхен Арена

İdman.biz