Рекорды полуфиналов чемпионатов Европы

На 17-м чемпионате Европы в 16-й раз пройдут полуфинальные матчи. Полуфиналисты в 11-й раз получили это право своими выступлениями на финальном этапе.

İdman.biz рассмотрел историю чемпионатов Европы и выявил рекордсменов этого этапа.

В первых 5 чемпионатах финальная стадия начиналась непосредственно с полуфинала. В 1980 году полуфинальных игр не было. Победители групп напрямую проходили в финал.

Команда, которая на данный момент сыграла больше всего в полуфиналах - Германия. Бундестим 14 раз выступал в финальной стадии континентальных соревнований и 8 раз играл в полуфиналах. Рекордсмен, последний раз выступавший на этом этапе в 2016 году, уже 3 чемпионата подряд не может войти в четверку.

Сборные Франции, Испании и Нидерландов в шестой раз сыграют в полуфинале. Италия и Португалия также играли на этой стадии 5 раз, но на этот раз выбыли и сохранили 6-ю попытку для следующего чемпионата. Британцы проведут свой четвертый полуфинал в Германии.

Сборная СССР, 5 раз выступавшая в полуфинале, потеряла возможность увеличить этот показатель с тех пор, как страна развалилась более 30 лет назад. Однако на счету советской команды ряд уникальных рекордов континентальных первенств. Команда, не пропустившая даже 1 гола в 5 полуфиналах, сохранила ворота сухими во всех полуфиналах первых 4-х чемпионатов Европы подряд (1960-1972).

Ни одна другая команда не выходила в полуфинал 4 раза подряд. Германия дважды выходила в полуфинал три раза подряд (1988–1996, 2008–2016).

Германия - сборная, вышедшая в финал из полуфиналов больше всего - 5 раз. Однако больше всего за 90 минут это сделала сборная СССР. Советская команда выиграла 4 раза за 90 минут, а единственное поражение было в 1968 году, когда игра закончилась со счетом 0:0 и победитель определялся посредством жребия.

Немцы одержали 3 из 5 побед в полуфинале в основное время, 1 - в овертайме и 1 - по пенальти. Испания одержала 1 из 4 побед в основное время, 1 - в дополнительное время, 2 - по пенальти, Италия 1 - в основное время, 2 - по пенальти, и в одном поединке - посредством жребия.

Самый большой опыт в серии пенальти в полуфинале - у Испании. Пиренейцы выиграли 2 серии из 3. Италия добилась успеха в двух попытках, а Нидерланды упустили оба шанса.

Хотя Италия выходила в финал в 2 полуфиналах из первых 3, забить в этих матчах ей не удалось. В этих играх им помог один раз жребий и один раз - серия пенальти. Марио Балотелли забил первый гол итальянцев в полуфинале с 4-й попытки (2012).

Команда, чей путь больше всего прекращался в одном шаге от финала - Нидерланды. На этом этапе «оранжевые» остановили свой путь в 4 попытках из 5. Немцы проиграли больше всего за 90 минут - 3 раза.

Всего в полуфиналах пока сыграли 19 команд.

На данном этапе Германия лидирует по количеству голов с 15 мячами. Больше всего мячей также пропустила Бундестим - 14. Эта команда пропустила во всех 8 полуфиналах.

Победу с крупным счетом одержал лишь СССР над Чехословакией (1960 г.) и Данией (1964 г.). Обе игры завершились со счетом 3:0.

Больше всего голов было забито в игре, где Югославия в первом чемпионате обыграла Францию со счетом 5:4.

Бомбардирами полуфиналов являются советский футболист Валентин Иванов и немец Дитер Мюллер. Если Иванов сделал это в двух чемпионатах (1960 – 2 гола, 1964 – 1 гол), то Мюллеру удалось это в одной игре. В полуфинале 1976 года против югославов немецкий футболист, вышедший на 80-й минуте, оформил хет-трик, забив один гол спустя минуту, а в дополнительное время - 2 гола.

Вугар Мамедов

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