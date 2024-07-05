ЕВРО-2024: Португалия или Франция? - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Продолжается этап плей-офф ЕВРО-2024, проходящего в Германии.

İdman.biz сообщает, что сегодня состоится очередная игра 1/4 финала.

Вторая игра этапа пройдет в Гамбурге. Франция, вышедшая в финал на двух последних чемпионатах мира, встретится с Португалией. Этот матч также считается поединком между Килианом Мбаппе и Криштиану Роналду.

Отметим, что 1/4 финала завершится 6 июля.

ЕВРО-2024

1/4 финала

5 июля

23:00. Португалия - Франция - 0:0

Судья: Майкл Оливер (Англия).

Гамбург. Фолькспаркштадион

İdman.biz