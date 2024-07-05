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ЕВРО-2024: Португалия или Франция? - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Евро-2024
Новости
5 Июля 2024 23:01
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ЕВРО-2024: Португалия или Франция? - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Продолжается этап плей-офф ЕВРО-2024, проходящего в Германии.

İdman.biz сообщает, что сегодня состоится очередная игра 1/4 финала.

Вторая игра этапа пройдет в Гамбурге. Франция, вышедшая в финал на двух последних чемпионатах мира, встретится с Португалией. Этот матч также считается поединком между Килианом Мбаппе и Криштиану Роналду.

Отметим, что 1/4 финала завершится 6 июля.

ЕВРО-2024
1/4 финала
5 июля
23:00. Португалия - Франция - 0:0
Судья: Майкл Оливер (Англия).
Гамбург. Фолькспаркштадион

İdman.biz

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