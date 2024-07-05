Досрочный финал на ЕВРО-2024: Германия - Испания - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня стартует 1/4 финала ЕВРО-2024, который проходит в Германии.

Как сообщает İdman.biz, первый матч этого тура пройдет в Штутгарте.

Германия и Испания, которые считаются фаворитами турнира, встретятся друг с другом. Поединок команд, считающихся основными претендентами на чемпионство, рассматривается как досрочный финал. Соперники, каждый из которых является трехкратным чемпионом Европы, также являются двумя самыми титулованными командами турнира.

Отметим, что сегодня состоится еще одна игра 1/4 финала. Португалия встретится с Францией.

ЕВРО-2024

1/4 финала

5 июля

20:00. Испания - Германия - 0:0

Судья: Энтони Тейлор (Англия).

Штутгарт Арена

İdman.biz