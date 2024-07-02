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ЕВРО-2024: Турция против Австрии - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Евро-2024
Новости
2 Июля 2024 23:11
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ЕВРО-2024: Турция против Австрии - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня завершится стадия 1/8 финала ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что последний участник 1/4 финала определится в Лейпциге.

Команда братской Турции встретится с Австрией. Турки, которые завершили групповой этап на втором месте, попытаются остановить соперника, занявшего первое место в квартете с Францией и Нидерландами.

Отметим, что этап 1/4 финала стартует 5 июля.

ЕВРО-2024
1/8 финала
2 июля
23:00. Австрия - Турция - 0:1

Гол: Мерих Демираль (1)

Судья: Артур Диаш (Португалия).
Лейпцигский стадион

İdman.biz

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