ЕВРО-2024: Турция против Австрии - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня завершится стадия 1/8 финала ЕВРО-2024.
İdman.biz сообщает, что последний участник 1/4 финала определится в Лейпциге.
Команда братской Турции встретится с Австрией. Турки, которые завершили групповой этап на втором месте, попытаются остановить соперника, занявшего первое место в квартете с Францией и Нидерландами.
Отметим, что этап 1/4 финала стартует 5 июля.
ЕВРО-2024
1/8 финала
2 июля
23:00. Австрия - Турция - 0:1
Гол: Мерих Демираль (1)
Судья: Артур Диаш (Португалия).
Лейпцигский стадион
İdman.biz