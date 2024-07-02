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ЕВРО-2024: Нидерланды разгромили Румынию - ВИДЕО

Евро-2024
Новости
2 Июля 2024 21:53
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ЕВРО-2024: Нидерланды разгромили Румынию - ВИДЕО

Продолжается стадия 1/8 финала ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, четвертый день плей-офф стартовал в Мюнхене.

Румыния встретилась со сборной Нидерландов. Эти команды определили седьмого участника 1/4 финала. Нидерланды разгромили Румынию со счетом 3:0.

Отметим, что 1/8 финала завершится матчем Австрия-Турция, который также состоится сегодня.

ЕВРО-2024
1/8 финала
2 июля
20:00. Румыния - Нидерланды - 0:3

Голы: Коди Гакпо (20), Доньелл Мален (83, 90+3)

Судья: Феликс Цвайер (Германия).
Мюнхен Арена

İdman.biz

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