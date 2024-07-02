ЕВРО-2024: Нидерланды разгромили Румынию - ВИДЕО

Продолжается стадия 1/8 финала ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, четвертый день плей-офф стартовал в Мюнхене.

Румыния встретилась со сборной Нидерландов. Эти команды определили седьмого участника 1/4 финала. Нидерланды разгромили Румынию со счетом 3:0.

Отметим, что 1/8 финала завершится матчем Австрия-Турция, который также состоится сегодня.

ЕВРО-2024

1/8 финала

2 июля

20:00. Румыния - Нидерланды - 0:3

Голы: Коди Гакпо (20), Доньелл Мален (83, 90+3)

Судья: Феликс Цвайер (Германия).

Мюнхен Арена

İdman.biz