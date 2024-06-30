Англия - Словакия: ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Сегодня в Гельзенкирхене пройдет 3-й матч плей-офф ЕВРО-2024 - Англия - Словакия.

İdman.biz перед игрой представляет историю противостояний команд.

Соревновательная история этих команд невелика. На данный момент команды встречались 6 раз. 5 из этих матчей закончились победой британцев и только 1 игра завершилась вничью. Разница мячей 11-3.

Из 6 игр 5 были официальными и 1 - товарищеской. Первый матч состоялся в октябре 2002 года. В отборочном матче чемпионата Европы Словакия проиграла дома со счетом 1:2. Спустя 8 месяцев на том же турнире такой же счет был зафиксирован в матче, сыгранном на поле соперника. Опять же, британцы были лучшей командой.

Третьей встречей команд стал товарищеский матч в 2009 году. В той игре был зафиксирован самый крупный и единственный крупный счет в истории этой пары. Британцы забили 4 безответных мяча в ворота соперника.

Англия и Словакия встречались лишь однажды в финальных стадиях крупных турниров. В этой игре, проходившей в рамках группового этапа ЕВРО-2016, зрители голов не увидели.

Два последних матча соперников прошли в рамках отборочного этапа чемпионата мира. 4 сентября 2016 года британцы выиграли на выезде со счетом 1:0, а ровно через год, в тот же день, обыграли соперника дома со счетом 2:1.

Отметим, что сегодня игра начнется в 20:00.

Вугар Мамедов

İdman.biz