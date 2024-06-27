Конец тики-таки: Испания меняет стиль - и побеждает

Изменения в игре могут привести испанцев к успеху.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Сборная Испании получила наибольшую известность в современной истории в середине и конце 2000-х годов, выиграв Евро в 2008-м и 2012-м годах, а также чемпионат мира в 2010-м году. Ключом к установлению этого доминирования был стиль испанцев, основанный на тотальном владении мячом. Тики-така, как она впоследствии стала известна всему миру, родилась в Испании, а точнее – в Каталонии. Самым успешным сторонником этого подхода был Пеп Гвардиола.

В тот же период, когда испанцы добивались невероятного успеха на международной арене, «Барселона» Пепа разрывала клубный футбол, выиграв 14 из 19 трофеев в период с 2008 по 2012 год. Даже после того, как походы за трофеями закончились, а золотое поколение «красной фурии» начало завершать международную карьеру, Испания все равно сохраняла фанатичную преданность футболу, в котором основное внимание уделялось владению мячом. Так было до недавнего времени.

Разгромная победа счетом 3:0 над Хорватией в первом матче Евро-2024 стала важным моментом в истории испанского футбола. После игры основное внимание было сосредоточено на Ламине Ямале, который стал самым молодым ассистентом в истории чемпионатов Европы. Но не только это сделало поединок знаковым. Впервые после финальной игры Евро-2008 против Германии Испания владела мячом меньше, чем ее соперник, завершив впечатляющую серию из 136 матчей. Но это не стало большой неожиданностью. Перед игрой Родри говорил о том, что Испании нужно найти альтернативные варианты для побед.

Процесс отказа испанцев от владения мячом во многом связан с приходом Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера сборной в 2022-м году. Луис Энрике возглавлял команду на чемпионате мира в том году, но после прохождения группового этапа, который начался с победы над Коста-Рикой со счетом 7:0, его подопечные проиграли в 1/8 финала Марокко по пенальти. Эта игра стала идеальной подпиткой для критиков тики-таки. Несмотря на 77% владения мячом и выполнение более 1000 передач, «красна фурия» нанесла только один удар в створ ворот за все 120 минут.

Путь де ла Фуэнте до трех побед на Евро без пропущенных голов не был полностью гладким. На ранних этапах своей работы он, казалось, изо всех сил пытался привить сборной Испании новую индивидуальность, используя около 50 игроков в своих первых 10 матчах. Его вторая важная игра завершилась разгромным поражением от Шотландии, за что он подвергся серьезной критике. Однако специалист выдержал неудачный старт, и по мере закрепления во главе национальной команды, он остановился на основной группе игроков и прагматичном стиле. Возможно, его стиль выглядит не так эстетично, как предыдущие версии сборной Испании, но публика смогла смириться с этим по нескольким причинам.

Во-первых, очевидно, что эта команда находится в переходном периоде. Движущие силы тики-таки, такие как Жорди Альба, Хави Эрнандес, Андрес Иньеста и Серхио Бускетс уже отошли от международных обязанностей, и сейчас самое время довериться молодому поколению. Ямал, Педри и Гави получили важные роли в национальной команде при де ла Фуэнте. Во-вторых, с результатами трудно спорить. После поражения от Шотландии Испания не смогла выиграть лишь 2 из 12-ти матчей перед чемпионатом Европы. Эта серия не только вывела «красную фурию» на континентальное первенство, но и принесла ей победу в Лиге наций.

Отход испанцев от владения мячом ускорился появлением новых талантов и необходимостью изменить подход к игре команды, чтобы максимизировать влияние каждого игрока. Лучший пример – Ямаль. Невероятно талантливый тинейджер является одним из лучших футболистов по игре один на один. Чтобы максимально использовать свои сильные стороны, ему нужно играть в системе, где у него будет свобода в передвижении по полю и попытках обойти соперника.

То же самое относится и к Нико Уильямсу, который провел хорошую клубную кампанию за «Атлетик» в прошлом сезоне и играл на противоположном фланге против Хорватии. Испанские команды прошлых лет, в каких выступали Педро, Иньеста и Давид Сильва в 2010-м году, например, постоянно перемещались по центру, чтобы распределять владение мячом. Теперь дела обстоят гораздо проще: стартовые вингеры «красной фурии» совершили 8 попыток обводки в матче с Хорватией. То есть сейчас испанцы полагаются больше не на систему, а на талант.

После успешно пройденного группового этапа, логично задаться вопросом, насколько далеко может пройти Испания на чемпионате Европы? Перед началом турнира испанцы не были явными фаворитами, но качественное выступление повысило ожидания от команды де ла Фуэнте. Как уже было сказано ранее, в атаке у «красной фурии» все хорошо. Обновленную тройку нападения сборной Испании дополняет опытный Альваро Мората. Он растягивает оборону, отвлекает на себя защитников и прорывается в штрафную площадь. В общем, делает все то, что и должен делать качественный форвард.

Нет никаких сомнений в том, что в будущем у Испании будет достаточно сил и таланта, чтобы доставить неприятности большинству команд в больших турнирах. Однако игра испанцев без мяча иногда вызывает тревогу. Ямаль и Уильямс помогают команде эффективно прессинговать и провоцировать потери у оппонентов. Но как только соперники привыкают к давлению и начинают действовать спокойнее, «красной фурии» становится сложнее. Те же хорваты довольно легко подходили к испанской обороне при счете 0:2 и имели 3 голевых момента, но не забили. Более мастеровитая команда не будет делать таких подарков.

Хотя, возможно, это и не такая большая проблема, учитывая то, что Испания до сих пор не пропустила ни одного гола на чемпионате Европы. «Красная фурия» демонстрирует заметное изменение стиля по сравнению с предыдущими турнирами, и это приносит результат. Конечно, рано или поздно испанцы проиграют. Возможно, уже на этом Евро – в одном отдельно взятом матче случиться может все, что угодно. Но у этой команды большой потенциал, а ее молодость в сочетании с правильным тренерском подходом, может обеспечить этому поколению испанцев конкурентную сборную на долгие годы. По материалам Goal

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