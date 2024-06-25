Отчет дня на ЕВРО-2024: РЕКОРДЫ, СЕРИИ

Последние игры в группе B ЕВРО-2024 были богаты статистическими моментами.

Как сообщает İdman.biz, IFFHS подготовила отчет по матчам Хорватия – Италия (1:1) и Албания – Испания (0:1).

Италия не смогла выиграть в 9-й игре подряд у Хорватии: 6 ничьих и 3 поражения.

Единственная победа Италии над Хорватией состоялась 5 апреля 1942 года в товарищеском матче в Генуе.

Хорватия стала третьей командой, не забивший два пенальти в одном континентальном чемпионате. Бруно Петкович упустил возможность против Испании, а Лука Модрич - в игре с Италией. С такой же ситуацией столкнулись Нидерланды на ЕВРО-2000 и Испания на ЕВРО-2020.

Джанлуиджи Доннарумма стал первым итальянцем, отразивший пенальти после ЕВРО-2008. Джанлуиджи Буффон, последний голкипер, которому удалось это сделать в континентальных первенствах, отразив удар румына Адриана Муту.

Джанлуиджи Доннарумма, сыгравший свой 10-й матч на чемпионате Европы в возрасте 25 лет и 120 дней, является самым молодым голкипером, добившимся такого результата.

Лука Модрич, забивший гол в возрасте 38 лет и 289 дней, стал самым возрастным бомбардиром чемпионатов Европы. Он побил рекорд австрийца Ивицы Вастича на ЕВРО-2008 - 38 лет и 257 дней.

Лука Модрич разделил звание лучшего бомбардира Хорватии на чемпионатах Европы. Он забил 4 гола, как и Иван Перишич.

Маттиа Дзакканьи, забивший на 90+8 минуте, стал автором самого позднего гола Италии в основное время финальной стадии.

Хорватия вошла в историю чемпионатов Европы как первая команда, дважды упустившая победу в дополнительное время в одном и том же соревновании. Они пропустили гол от Албании (2:2) на 90+5 минуте, а от Италии (1:1) на 90+8 минуте.

Хорватия 4 раза упускала победу в дополнительное время на чемпионатах Европы. На ЕВРО-2008 и ЕВРО-2016 таких встреч было по одной, на ЕВРО-2024 - две. Это антирекорд турнира. У Англии есть две такие неудачи.

Во второй раз в истории Испания одержала три победы в группе чемпионата Европы. На ЕВРО-2008 такой результат завершился чемпионством.

Впервые в истории Испания выиграла три матча подряд на групповом этапе финальной стадии, не пропусти ни одного гола в этих играх.

Второй раз в истории чемпионатов Европы одна команда одержала три победы подряд в группе. Италия, сумевшая сделать это на ЕВРО-2020, в итоге стала чемпионом.

Похожий момент был зафиксирован между двумя сборными Испании на ЕВРО-2008 и ЕВРО-2020. В обоих случаях команду возглавлял тренер по имени Луис, сначала Арагонес, теперь де ла Фуэнте. Оба главных тренера сделали по 10 замен в III туре после двух побед в группе. Испания - единственная команда, которая сменила 10 игроков в стартовом составе в двух матчах подряд.

Албания - команда с наибольшим количеством поражений от Испании - 9 раз. У Лихтенштейна и Мальты это число равно 8.

Ферран Торрес забил 20-й гол за сборную Испании. Он второй игрок, сделавший это до 25 лет. Рауль забил 28 голов в возрасте до 25 лет.

Дани Ольмо оформил свою четвертую результативную передачу на чемпионате Европы. Сеск Фабрегас отдал 5 передач, Хави, Иньеста и Давид Сильва - по 4.

Хесус Навас стал самым возрастным игроком финальной стадии сборной Испании, сыгравший в возрасте 38 лет и 216 дней. Он обогнал Сантьяго Канисареса, сыгравшим на ЧМ-2006 в возрасте 36 лет и 248 дней. Предыдущий рекорд на чемпионатах Европы принадлежал Арицу Адурису – 35 лет и 137 дней.

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