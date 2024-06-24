"После последней игры сборной Турции..."

«Хочу, чтобы сборная Турции выиграла чемпионат Европы»

Об этом İdman.biz заявил борец греко-римского стиля сборной Азербайджана Эльдениз Азизли (55 кг).

Трехкратный чемпион мира высказал свое мнение по поводу чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии. По словам Азизли, который заявил, что смотрит каждую игру, сложно предсказать исход континентального первенства:

«Я с детства болею за сборную Португалии. Однако в этом чемпионате есть более сильные команды. Одна из них Испания. Нынешний состав этой команды очень силен и играет в быстрый футбол. Кроме того, сборная Германии также показывает отличный футбол. Учитывая, что чемпионат проводится в Германии, это для них дополнительный стимул. Глядя на сборную Франции, мы также видим сильных игроков. Я думаю, что одна из этих трёх команд победит. Я хоть и болею за Португалию, но хочу, чтобы сборная Турции выиграла чемпионат Европы. Но после последней игры Турции стало понятно, что очень сложно говорить что-либо о чемпионстве. Я надеюсь, что даже если Турция не выиграет, она будет играть лучше. Правда, это также кажется сложным».

Отметим, что сборные Турции и Португалии находятся в группе F. Пока сборная Турции набрала 3 очка, команда Криштиану Роналду обеспечила себе следующий этап с 6 очками.

Айтадж Сахяд

İdman.biz