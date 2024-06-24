24 Июня 2024
RU

"После последней игры сборной Турции..."

Евро-2024
Новости
24 Июня 2024 15:33
11
"После последней игры сборной Турции..."

«Хочу, чтобы сборная Турции выиграла чемпионат Европы»

Об этом İdman.biz заявил борец греко-римского стиля сборной Азербайджана Эльдениз Азизли (55 кг).

Трехкратный чемпион мира высказал свое мнение по поводу чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии. По словам Азизли, который заявил, что смотрит каждую игру, сложно предсказать исход континентального первенства:

«Я с детства болею за сборную Португалии. Однако в этом чемпионате есть более сильные команды. Одна из них Испания. Нынешний состав этой команды очень силен и играет в быстрый футбол. Кроме того, сборная Германии также показывает отличный футбол. Учитывая, что чемпионат проводится в Германии, это для них дополнительный стимул. Глядя на сборную Франции, мы также видим сильных игроков. Я думаю, что одна из этих трёх команд победит. Я хоть и болею за Португалию, но хочу, чтобы сборная Турции выиграла чемпионат Европы. Но после последней игры Турции стало понятно, что очень сложно говорить что-либо о чемпионстве. Я надеюсь, что даже если Турция не выиграет, она будет играть лучше. Правда, это также кажется сложным».

Отметим, что сборные Турции и Португалии находятся в группе F. Пока сборная Турции набрала 3 очка, команда Криштиану Роналду обеспечила себе следующий этап с 6 очками.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Игроки, опередившие Мбаппе - СПИСОК
16:10
Евро-2024

Игроки, опередившие Мбаппе - СПИСОК

Объявлены самые быстрые игроки ЕВРО-2024
ПРОГНОЗЫ ДНЯ от Юниса Гусейнова
15:37
Евро-2024

ПРОГНОЗЫ ДНЯ от Юниса Гусейнова

"Это будет захватывающий матч"
Команда тура на ЕВРО-2024
11:09
Евро-2024

Команда тура на ЕВРО-2024

Объявлена символическая команда II тура группового этапа ЕВРО-2024
ЕВРО-2024: Отчет последнего тура в группе А
11:01
Евро-2024

ЕВРО-2024: Отчет последнего тура в группе А

Игры III тура в группе А ЕВРО-2024 запомнились интересными статистическими моментами
ЕВРО-2024: Италия встретится с Хорватией, Испания - с Албанией
09:41
Евро-2024

ЕВРО-2024: Италия встретится с Хорватией, Испания - с Албанией

Сегодня завершатся игры в группе B на ЕВРО-2024
ЕВРО-2024: ИТОГИ 10 дней и МАТЧИ дня
08:53
Евро-2024

ЕВРО-2024: ИТОГИ 10 дней и МАТЧИ дня

Завершился 10-й день Евро-2024

Самое читаемое

ЕВРО-2024: Волевая победа Украины - ВИДЕО
21 Июня 18:53
Евро-2024

ЕВРО-2024: Волевая победа Украины - ВИДЕО

Сегодня стартовал второй тур в группе Е на ЕВРО-2024
ЕВРО-2024: 3 гола в матче Турция - Португалия - ВИДЕО
22 Июня 21:53
Евро-2024

ЕВРО-2024: 3 гола в матче Турция - Португалия - ВИДЕО

Сегодня завершился второй тур в группе F на ЕВРО-2024, который проходит в Германии
Марьям и Рамиль выступят на Олимпиаде!
21 Июня 22:06
Плавание

Марьям и Рамиль выступят на Олимпиаде!

Азербайджан получил очередные лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024
Соперник "Зиры" усилился алжирским футболистом
21 Июня 19:35
Футбол

Соперник "Зиры" усилился алжирским футболистом

Соперник «Зиры» по первому квалификационному раунду Лиги Европы «Шериф» усилил свою команду