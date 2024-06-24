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Команда тура на ЕВРО-2024

Евро-2024
Новости
24 Июня 2024 11:09
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Команда тура на ЕВРО-2024

Объявлена символическая команда II тура группового этапа ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, в команду четырехдневного тура попали игроки 9 команд.

В состав вошли два игрока из Португалии и Испании. Остальные команды представлял один игрок.

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия);

Защитники: Марк Кукурелья (Испания), Ян Карничник (Словения), Мануэль Аканжи (Швейцария), Пепе (Португалия);

Полузащитники: Николай Шапаренко (Украина), Мортен Юлман (Дания), Илкай Гюндоган (Германия);

Нападающие: Бернарду Силва (Португалия), Нико Уильямс (Испания), Кристоф Баумгартнер (Австрия).

İdman.biz

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