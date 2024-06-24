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ЕВРО-2024: Италия встретится с Хорватией, Испания - с Албанией

Евро-2024
Новости
24 Июня 2024 09:41
6
ЕВРО-2024: Италия встретится с Хорватией, Испания - с Албанией

Сегодня завершатся игры в группе B на ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что оба матча III тура начнутся в одинаковое время.

Испания, занимающая первое место в группе после двух побед, сыграет с Албанией. В другом матче Италия встретится с Хорватией.

Отметим, что групповой этап завершится 26 июня.

ЕВРО-2024

Групповой этап, III тур
24 июня, группа B
23:00. Албания - Испания
Судья: Глен Нюберг (Швеция).
Дюссельдорф Арена

23:00. Хорватия - Италия
Судья: Дэнни Маккелли (Нидерланды).
Лейпциг Штадиум

1

Испания

2

2

0

0

4-0

6

2

Италия

2

1

0

1

2-2

3

3

Албания

2

0

1

1

3-4

1

4

Хорватия

2

0

1

1

2-5

1

İdman.biz

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