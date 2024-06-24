ЕВРО-2024: Италия встретится с Хорватией, Испания - с Албанией

Сегодня завершатся игры в группе B на ЕВРО-2024.
İdman.biz сообщает, что оба матча III тура начнутся в одинаковое время.
Испания, занимающая первое место в группе после двух побед, сыграет с Албанией. В другом матче Италия встретится с Хорватией.
Отметим, что групповой этап завершится 26 июня.
ЕВРО-2024
Групповой этап, III тур
24 июня, группа B
23:00. Албания - Испания
Судья: Глен Нюберг (Швеция).
Дюссельдорф Арена
23:00. Хорватия - Италия
Судья: Дэнни Маккелли (Нидерланды).
Лейпциг Штадиум
|
1
|
Испания
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4-0
|
6
|
2
|
Италия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
3
|
Албания
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3-4
|
1
|
4
|
Хорватия
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-5
|
1
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