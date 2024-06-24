ЕВРО-2024: Италия встретится с Хорватией, Испания - с Албанией

Сегодня завершатся игры в группе B на ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что оба матча III тура начнутся в одинаковое время.

Испания, занимающая первое место в группе после двух побед, сыграет с Албанией. В другом матче Италия встретится с Хорватией.

Отметим, что групповой этап завершится 26 июня.

ЕВРО-2024

Групповой этап, III тур

24 июня, группа B

23:00. Албания - Испания

Судья: Глен Нюберг (Швеция).

Дюссельдорф Арена

23:00. Хорватия - Италия

Судья: Дэнни Маккелли (Нидерланды).

Лейпциг Штадиум

1 Испания 2 2 0 0 4-0 6 2 Италия 2 1 0 1 2-2 3 3 Албания 2 0 1 1 3-4 1 4 Хорватия 2 0 1 1 2-5 1

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