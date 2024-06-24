Игроки, опередившие Мбаппе - СПИСОК

Объявлены самые быстрые игроки ЕВРО-2024.
Как сообщает İdman.biz, список огласила пресс-служба УЕФА.
Валентин Михайла - самый быстрый на турнире в Германии. Дэн Ндойе - второй, Расмус Хойлунд - третий.
Килиан Мбаппе оказался на 8-м месте. Он не смог догнать семерых игроков по скорости.
1. Валентин Михайла (Румыния) – 35,8 км/ч;
2. Дан Ндойе (Швейцария) – 35,6 км/ч;
3. Расмус Хойлунд (Дания) – 35,5 км/ч;
4. Рафаэль Леау (Португалия) – 35,4 км/ч;
5. Джереми Фримпонг (Нидерланды) – 35,2 км/ч;
6. Нуну Мендеш (Португалия) – 35,1 км/ч;
7. Киран Тирни (Шотландия) – 35 км/ч;
8. Килиан Мбаппе (Франция) – 35 км/ч;
9. Михаил Мудрик (Украина) – 34,9 км/ч;
10. Кайл Уокер (Англия) – 34,8 км/ч.
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