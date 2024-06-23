Старт финального тура ЕВРО-2024

Сегодня стартует последний тур группового этапа ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что в первый день III тура завершится борьба в группе А.

Лидеры групп встретятся во Франкфурте с Германией и Швейцарией. Бундестим, обеспечивший себе место в 1/8 финала, не должен проиграть, чтобы защитить 1-е место. Швейцария может выйти в плей-офф, заработав одно очко.

Шотландия и Венгрия будут бороться за осуществление своей мечты о 1/8 финала. Последние должны победить, чтобы сохранить свои надежды. Британцам также необходимо набрать 3 очка, чтобы сохранить свои шансы.

Отметим, что групповой этап завершится 26 июня.

ЕВРО-2024

Групповой этап, III тур

23 июня, группа А

23:00. Швейцария - Германия

Судья: Даниэле Орсато (Италия).

Франкфурт Арена

23:00. Шотландия – Венгрия

Судья: Факундо Тельо (Аргентина).

Штутгарт Арена

1 Германия 2 2 0 0 7-1 6 2 Швейцария 2 1 1 0 4-2 4 3 Шотландия 2 0 1 1 2-6 1 4 Венгрия 2 0 0 2 1-5 0

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