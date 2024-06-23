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Старт финального тура ЕВРО-2024

Евро-2024
Новости
23 Июня 2024 12:48
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Старт финального тура ЕВРО-2024

Сегодня стартует последний тур группового этапа ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что в первый день III тура завершится борьба в группе А.

Лидеры групп встретятся во Франкфурте с Германией и Швейцарией. Бундестим, обеспечивший себе место в 1/8 финала, не должен проиграть, чтобы защитить 1-е место. Швейцария может выйти в плей-офф, заработав одно очко.

Шотландия и Венгрия будут бороться за осуществление своей мечты о 1/8 финала. Последние должны победить, чтобы сохранить свои надежды. Британцам также необходимо набрать 3 очка, чтобы сохранить свои шансы.

Отметим, что групповой этап завершится 26 июня.

ЕВРО-2024

Групповой этап, III тур

23 июня, группа А

23:00. Швейцария - Германия

Судья: Даниэле Орсато (Италия).

Франкфурт Арена

23:00. Шотландия – Венгрия

Судья: Факундо Тельо (Аргентина).

Штутгарт Арена

1

Германия

2

2

0

0

7-1

6

2

Швейцария

2

1

1

0

4-2

4

3

Шотландия

2

0

1

1

2-6

1

4

Венгрия

2

0

0

2

1-5

0

İdman.biz

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