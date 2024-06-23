Старт финального тура ЕВРО-2024

Сегодня стартует последний тур группового этапа ЕВРО-2024.
İdman.biz сообщает, что в первый день III тура завершится борьба в группе А.
Лидеры групп встретятся во Франкфурте с Германией и Швейцарией. Бундестим, обеспечивший себе место в 1/8 финала, не должен проиграть, чтобы защитить 1-е место. Швейцария может выйти в плей-офф, заработав одно очко.
Шотландия и Венгрия будут бороться за осуществление своей мечты о 1/8 финала. Последние должны победить, чтобы сохранить свои надежды. Британцам также необходимо набрать 3 очка, чтобы сохранить свои шансы.
Отметим, что групповой этап завершится 26 июня.
ЕВРО-2024
Групповой этап, III тур
23 июня, группа А
23:00. Швейцария - Германия
Судья: Даниэле Орсато (Италия).
Франкфурт Арена
23:00. Шотландия – Венгрия
Судья: Факундо Тельо (Аргентина).
Штутгарт Арена
|
1
|
Германия
|
2
|
2
|
0
|
0
|
7-1
|
6
|
2
|
Швейцария
|
2
|
1
|
1
|
0
|
4-2
|
4
|
3
|
Шотландия
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2-6
|
1
|
4
|
Венгрия
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-5
|
0
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