"Мы были наказаны за первую же ошибку"

«Мы хорошо сыграли в первые 20 минут».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла.

Итальянский специалист прокомментировал поражение от Португалии со счетом 0:3 во втором туре ЕВРО-2024:

«Мы создавали голевые моменты, но нас наказали за первую же ошибку. Второй гол - такое бывает в футболе. Португалия - одна из лучших команд Европы. Нам нужно сосредоточиться на следующей игре».

Отметим, что после двух игр сборная Турции занимает 2-е место в группе с 3 очками.

İdman.biz