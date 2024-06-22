11 сейвов от грузинского вратаря

Героем игры против Чехии стал Георгий Мамардашвили, вратарь сборной Грузии.

İdman.biz сообщает, что он завоевал звание вратаря, сделавшего больше всего сэйвов на ЕВРО-2024, сделав 11 сейвов.

Большую роль сыграл Мамардашвили в завоевании 1 очка в матче против Чехии (1:1). Больше всего сейвов на чемпионатах Европы было зафиксировано на ЕВРО-2004. Латвийский вратарь Александр Колунко сделал 12 сейвов в игре против Нидерландов.

Отметим, что грузинский вратарь был признан лучшим игроком матча Грузия-Чехия.

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