Вадим Васильев: "Борьба за чемпионство пойдет между ними"

"Продолжаю свое лечение. Снова пойду на физиотерапию".

Об этом İdman.biz рассказал бывший футболист сборной Азербайджана Вадим Васильев.

51-летний нападающий-ветеран, перенесший в начале февраля инсульт, заявил, что его здоровье сейчас лучше, чем в предыдущие месяцы: "Мое состояние нормальное".

Он также раскрыл название команды, за которую болеет на ЕВРО-2024. Васильев рассказал, что с детства болеет за Италию:

"Мне очень нравится эта команда. В ее составе было много звезд. Но на этот раз они играют не очень хорошо. На мой взгляд, борьба за чемпионство развернется между Францией и Германией. Хозяева показывают хорошую игру".

Отметим, что Германия, выигравшая первые 2 матча, уже прошла в плей-офф.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz