Стало известно, когда сыграет Мбаппе

Стало известно, когда сыграет Килиан Мбаппе, сломавший нос в первом туре группового этапа ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, нападающий планирует принять участие в контрольном матче с командой "Падерборн" U-21.

Для сборной Франции стало традицией проводить подобные игры на финальных этапах чемпионатов мира и Европы. В таких встречах принимают участие резервные игроки. Им важно получить игровую практику. Чтобы Килиан привык к игре с защитной маской, было решено, что он сыграет против молодёжи "Падерборна".

Отметим, что Мбаппе, замененный из-за сломанного носа в матче с Австрией (1:0), вынужден был пропустить матч с Нидерландами (0:0).

İdman.biz