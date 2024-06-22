Франция не может побеждать без Мбаппе

Еще раз подтвердился факт, что сборная Франции не может добиться успеха без Килиана Мбаппе.

Как сообщает İdman.biz, это произошло во время встречи с Нидерландами на чемпионате Европы.

Французы не побеждали в 7 матчах подряд.

Нападающий, чья сборная карьера началась в 2017 году, 9 раз выбывал из состава сборной своей страны из-за травм. В последних 7 играх Франция 5 раз сыграла вничью и 2 раза проиграла. Помимо последнего матча с Нидерландами, есть и другие встречи, такие, как игры против Дании (0:0) и Туниса (0:1) на ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Но эти игры, совпавшие с 3-м туром, не помешали Франции выиграть в группе.

Отметим, что матч сборной Франции с Нидерландами в Лейпциге завершился нулевой ничьей.

İdman.biz