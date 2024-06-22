22 Июня 2024
RU

Франция не может побеждать без Мбаппе

Евро-2024
Новости
22 Июня 2024 10:21
28
Франция не может побеждать без Мбаппе

Еще раз подтвердился факт, что сборная Франции не может добиться успеха без Килиана Мбаппе.

Как сообщает İdman.biz, это произошло во время встречи с Нидерландами на чемпионате Европы.

Французы не побеждали в 7 матчах подряд.

Нападающий, чья сборная карьера началась в 2017 году, 9 раз выбывал из состава сборной своей страны из-за травм. В последних 7 играх Франция 5 раз сыграла вничью и 2 раза проиграла. Помимо последнего матча с Нидерландами, есть и другие встречи, такие, как игры против Дании (0:0) и Туниса (0:1) на ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Но эти игры, совпавшие с 3-м туром, не помешали Франции выиграть в группе.

Отметим, что матч сборной Франции с Нидерландами в Лейпциге завершился нулевой ничьей.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"У обеих высокие шансы пройти в следующий этап"
13:32
Евро-2024

"У обеих высокие шансы пройти в следующий этап"

"Голевых моментов было мало"
ЕВРО-2024: Второй матч Бельгии
11:18
Евро-2024

ЕВРО-2024: Второй матч Бельгии

Сегодня завершится второй тур группового этапа ЕВРО-2024
ЕВРО-2024: Турция или Португалия?
10:24
Евро-2024

ЕВРО-2024: Турция или Португалия?

Сегодня завершится второй тур в группе F на ЕВРО-2024, который проходит в Германии
Антирекорд Нидерландов
10:01
Евро-2024

Антирекорд Нидерландов

Это произошло в матче II тура группового этапа ЕВРО-2024 со сборной Франции
Дуэль аутсайдеров
09:30
Евро-2024

Дуэль аутсайдеров

Сегодня стартует II тур в группе F на ЕВРО-2024
Первый неудачник ЕВРО-2024
09:05
Евро-2024

Первый неудачник ЕВРО-2024

Стала известна первая сборная, которая попрощается с Евро-2024

Самое читаемое

Наша сборная завоевала 1 золото и 1 бронзу
19 Июня 21:11
Дзюдо

Наша сборная завоевала 1 золото и 1 бронзу

На пьедестал почета поднялись две представительницы женской сборной Азербайджана по борьбе
Кто поедет в Париж? Дзюдоисты определяют состав
20 Июня 15:17
Дзюдо

Кто поедет в Париж? Дзюдоисты определяют состав

Наша команда будет представлена в дзюдо во всех семи категориях у мужчин и в двух у женщин
ЕВРО-2024: сенсационная концовка в матче Хорватия - Албания - ВИДЕО
19 Июня 18:56
Евро-2024

ЕВРО-2024: сенсационная концовка в матче Хорватия - Албания - ВИДЕО

Сегодня стартовал второй тур группового этапа ЕВРО-2024
"Это не гарантия для "Карабаха"
19 Июня 16:01
Азербайджанский футбол

"Это не гарантия для "Карабаха"

"Мы без серьезных трудностей выбьем победителя этой пары и продолжим свой путь"