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Первый неудачник ЕВРО-2024

Евро-2024
Новости
22 Июня 2024 09:05
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Первый неудачник ЕВРО-2024

Стала известна первая сборная, которая попрощается с Евро-2024.

İdman.biz сообщает, что сборная Польши потеряла шанс на выход в плей-офф.

Проиграв обе игры, поляки не смогут выйти в 1/8 финала вне зависимости от результата последнего тура. Надежды Польши развеяла ничья в матче Нидерланды-Франция.

После двух туров у Нидерландов и Франции по 4 очка, а у Австрии - 3. Поляки, проигравшие сегодня австрийцам, по итогам личных встреч не покинут 4-е место.

Отметим, что в последнем туре пройдут игры Польша - Франция, Нидерланды - Австрия.

İdman.biz

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