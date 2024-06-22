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Какой запрет налагает на Ямала законодательство Германии?

Евро-2024
Новости
22 Июня 2024 00:02
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Какой запрет налагает на Ямала законодательство Германии?

На ЕВРО-2024 сборная Испании может столкнуться с проблемами, связанными с возрастом Ламина Ямала.

İdman.biz сообщает, что по законам Германии лицам до 18 лет нельзя работать после 20:00.

Правда, льготы для спортсменов предусмотрены до 23:00. Но после этого момента запрещено давать интервью, проходить процесс восстановления и принимать душ. Учитывая, что игра против Италии начнется в 21:00, испанцам уже может грозить любое наказание. Хотя дисквалификации Ямала не ожидается, сборную Испании ожидает штраф в 30 тысяч евро.

Отметим, что Ламину Ямалу еще нет 17 лет, и он является самым молодым игроком чемпионата Европы. Последний матч Испании против Албании в группе начнется в 21:00.

İdman.biz

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