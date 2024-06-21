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Сергей Ребров: "Я не кричал на игроков в перерыве"

Евро-2024
Новости
21 Июня 2024 19:49
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Сергей Ребров: "Я не кричал на игроков в перерыве"

«Эта победа была очень важна для команды и нашей страны».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Опытный специалист рассказал, что не кричал на игроков в перерыве:

"Я не кричал на них в перерыве. Я сказал игрокам, что мы можем изменить ситуацию во втором тайме. Мы не прессинговали на должном уровне. Я сказал им не беспокоиться о цели и идти вперед. Я рад, что мы смогли среагировать и победить во второй игре».

Ребров также объяснил замену вратаря после игры с Румынией (0:3). Он заявил, что Анатолий Трубин хорошо проявил себя в товарищеском матче с Германией (0:0) и достоин играть в основном составе.

Отметим, что Украина после перерыва забила 2 гола и выиграла (2:1), хотя проигрывала в матче со Словакией.

İdman.biz

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