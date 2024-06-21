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ПРОГНОЗЫ дня от Яшара Вахабзаде

Евро-2024
Прогнозы
21 Июня 2024 12:38
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ПРОГНОЗЫ дня от Яшара Вахабзаде

«На сборную Украины возлагались большие надежды. Но они проиграли первую игру».

Об этом İdman.biz заявил бывший главный тренер младших возрастных групп сборных Азербайджана по футболу Яшар Вахабзаде.

64-летний специалист прокомментировал три матча, которые пройдут сегодня на ЕВРО-2024. Вахабзаде заявил, что в матче Словакии и Украины, который пройдет в группе Е, украинцы должны максимально воспользоваться своим последним шансом:

«Они должны показать себя. И им нужно хорошо играть, чтобы выйти в следующий этап. Я думаю, что сборная Украины выиграет сегодняшний матч. У них очень хорошая команда и качественные игроки. Они превосходят Словакию по многим параметрам. Выступление Украины в отборочном этапе также было очень хорошим».

По его словам, в поединке Польша-Австрия, который пройдет в группе Е, обе команды будут нацелены на победу:

«Победа нужна обеим, чтобы выйти из группы. Будет интересная игра. Матч покажет, кто одержит верх. Польша считается фаворитом матча. Потому что после смены главного тренера они играют содержательную игру. Исходя из этого, я считаю их лучше Австрии. Они неплохо начали чемпионат Европы, упустили победу в игре с Нидерландами. Как команда, они в хорошей форме».

Вахабзаде затруднился высказать свое мнение по поводу матча между Нидерландами и Францией, который пройдет в той же группе:

«Потому что обе команды выступали в Европе и в определенное время были чемпионами континента. На мой взгляд, обе команды здесь на одном уровне. Шансы равны. Я не считаю Францию явным фаворитом».

Отметим, что матчи начнутся сегодня в 17:00.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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