ЕВРО-2024: Нидерланды против Франции

Завершится второй тур в группе D на ЕВРО-2024.
İdman.biz сообщает, что в очередном матче встретятся сборные Франции и Голландии, начавшие чемпионат с победы.
Матч пройдет в Лейпциге. Команды должны победить, чтобы пройти в 1/8 финала.
Отметим, что последние матчи группы пройдут 25 июня.
ЕВРО-2024
Групповой этап, II тур
21 июня, группа D
23:00. Нидерланды - Франция
Судья: Энтони Тейлор (Англия).
Лейпциг штадиум
|
1
|
Нидерланды
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
2
|
Франция
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1-0
|
3
|
3
|
Польша
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-2
|
0
|
4
|
Австрия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-1
|
0
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