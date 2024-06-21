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ЕВРО-2024: Нидерланды против Франции

Евро-2024
Новости
21 Июня 2024 10:55
38
ЕВРО-2024: Нидерланды против Франции

Завершится второй тур в группе D на ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что в очередном матче встретятся сборные Франции и Голландии, начавшие чемпионат с победы.

Матч пройдет в Лейпциге. Команды должны победить, чтобы пройти в 1/8 финала.

Отметим, что последние матчи группы пройдут 25 июня.

ЕВРО-2024
Групповой этап, II тур
21 июня, группа D
23:00. Нидерланды - Франция
Судья: Энтони Тейлор (Англия).
Лейпциг штадиум

1

Нидерланды

1

1

0

0

2-1

3

2

Франция

1

1

0

0

1-0

3

3

Польша

1

0

0

1

1-2

0

4

Австрия

1

0

0

1

0-1

0

İdman.biz

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