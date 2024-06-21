ЕВРО-2024: Нидерланды против Франции

Завершится второй тур в группе D на ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что в очередном матче встретятся сборные Франции и Голландии, начавшие чемпионат с победы.

Матч пройдет в Лейпциге. Команды должны победить, чтобы пройти в 1/8 финала.

Отметим, что последние матчи группы пройдут 25 июня.

ЕВРО-2024

Групповой этап, II тур

21 июня, группа D

23:00. Нидерланды - Франция

Судья: Энтони Тейлор (Англия).

Лейпциг штадиум

1 Нидерланды 1 1 0 0 2-1 3 2 Франция 1 1 0 0 1-0 3 3 Польша 1 0 0 1 1-2 0 4 Австрия 1 0 0 1 0-1 0

İdman.biz