ЕВРО-2024: Встреча неудачников

Сегодня стартует II тур в группе D на ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что Польша встретится с Австрией.

Обе команды, проигравшие в первом туре будут бороться за первые 3 очка. Встреча пройдет в Берлине.

Отметим, что в другом матче тура сегодня встретятся Франция и Нидерланды.

ЕВРО-2024

Групповой этап, II тур

21 июня, группа D

20:00. Польша - Австрия

Судья: Халил Умут Мелер (Турция).

Берлинский Олимпийский стадион

1 Нидерланды 1 1 0 0 2-1 3 2 Франция 1 1 0 0 1-0 3 3 Польша 1 0 0 1 1-2 0 4 Австрия 1 0 0 1 0-1 0

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