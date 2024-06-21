ЕВРО-2024: Встреча неудачников

Сегодня стартует II тур в группе D на ЕВРО-2024.
İdman.biz сообщает, что Польша встретится с Австрией.
Обе команды, проигравшие в первом туре будут бороться за первые 3 очка. Встреча пройдет в Берлине.
Отметим, что в другом матче тура сегодня встретятся Франция и Нидерланды.
ЕВРО-2024
Групповой этап, II тур
21 июня, группа D
20:00. Польша - Австрия
Судья: Халил Умут Мелер (Турция).
Берлинский Олимпийский стадион
|
1
|
Нидерланды
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
2
|
Франция
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1-0
|
3
|
3
|
Польша
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-2
|
0
|
4
|
Австрия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-1
|
0
İdman.biz