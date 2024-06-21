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ЕВРО-2024: Украина встретится со Словакией

Евро-2024
Новости
21 Июня 2024 08:51
9
ЕВРО-2024: Украина встретится со Словакией

Сегодня стартует второй тур в группе Е на ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что первый матч дня пройдет в Дюссельдорфе.

Словакия проверит Украину. Начав чемпионат сенсацией, команда Ивана Гашека хочет со второй победой выйти в 1/8 финала. Украина постарается забыть поражение в прошлом туре.

Отметим, что тур в группе завершится завтрашним матчем Бельгия-Румыния.

ЕВРО-2024
Групповой этап, второй тур
21 июня, группа Е
17:00. Словакия - Украина
Судья: Майкл Оливер (Англия).
Дюссельдорф Арена

1

Румыния

1

1

0

0

3-0

3

2

Словакия

1

1

0

0

1-0

3

3

Бельгия

1

0

0

1

0-1

0

4

Украина

1

0

0

1

0-3

0

İdman.biz

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