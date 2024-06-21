ЕВРО-2024: Украина встретится со Словакией

Сегодня стартует второй тур в группе Е на ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что первый матч дня пройдет в Дюссельдорфе.

Словакия проверит Украину. Начав чемпионат сенсацией, команда Ивана Гашека хочет со второй победой выйти в 1/8 финала. Украина постарается забыть поражение в прошлом туре.

Отметим, что тур в группе завершится завтрашним матчем Бельгия-Румыния.

ЕВРО-2024

Групповой этап, второй тур

21 июня, группа Е

17:00. Словакия - Украина

Судья: Майкл Оливер (Англия).

Дюссельдорф Арена

1 Румыния 1 1 0 0 3-0 3 2 Словакия 1 1 0 0 1-0 3 3 Бельгия 1 0 0 1 0-1 0 4 Украина 1 0 0 1 0-3 0

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