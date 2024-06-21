ЕВРО-2024: Украина встретится со Словакией

Сегодня стартует второй тур в группе Е на ЕВРО-2024.
İdman.biz сообщает, что первый матч дня пройдет в Дюссельдорфе.
Словакия проверит Украину. Начав чемпионат сенсацией, команда Ивана Гашека хочет со второй победой выйти в 1/8 финала. Украина постарается забыть поражение в прошлом туре.
Отметим, что тур в группе завершится завтрашним матчем Бельгия-Румыния.
ЕВРО-2024
Групповой этап, второй тур
21 июня, группа Е
17:00. Словакия - Украина
Судья: Майкл Оливер (Англия).
Дюссельдорф Арена
|
1
|
Румыния
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3-0
|
3
|
2
|
Словакия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1-0
|
3
|
3
|
Бельгия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-1
|
0
|
4
|
Украина
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-3
|
0
İdman.biz