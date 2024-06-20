"Это несправедливый результат"

Сборная Сербии завоевала свое первое очко на ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, Лука Йович в последнюю секунду спас команду от поражения.

В игре со Словенией он головой забил на 90+5-й минуте и сравнял счет. Йович назвал результат несправедливым: «Приятно забить такой гол, но я бы поменял его на победу. Я рад, что мы завоевали одно очко. Теперь мы можем держать голову высоко и готовиться к игре с Данией. Словения - хорошая команда. Нам было сложно с ними бороться, но результат оказался очень несправедливым».

Отметим, что матч между Словенией и Сербией завершился со счетом 1:1.

İdman.biz