ПРОГНОЗЫ дня от Рауфа Алиева

«Все три матча мы ждем с нетерпением».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Рауф Алиев.

Он прокомментировал три матча, которые состоятся сегодня на ЕВРО-2024. Алиев заявил, что верит, что матч между Словенией и Сербией, который пройдет в группе С, выиграют вторые:

«Хотя сербы и проиграли англичанам в первом матче, у них очень хорошая команда и звездные игроки. По этой причине я верю, что они завоюют 3 очка».

Он также объявил фаворита в матче Дания - Англия, который также состоится в рамках этой группы:

«У англичан хорошая команда, и она находится в хорошей форме. Хотя они едва обыграли Сербию, они победят Данию. Британцам не составит труда выйти из группы».

По его словам, он надеется, что в матче между Испанией и Италией, который пройдет в группе D, победит первая команда:

«Они уверенно выиграли в первой игре. Италия - команда чемпионатов Европы. Просто состав у представителя Аппенин сейчас не очень хороший. Конечно, их нельзя назвать слабыми. У них сильный главный тренер. От итальянского футбола можно ожидать любого результата в любое время. Думаю, вечером мы увидим хорошие игры».

Отметим, что первый матч начнется сегодня в 17:00. Другие состоятся в 20.00 и 23.00.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz