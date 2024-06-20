Матчи Испании и Италии - классика Евро! Они часто решают судьбу титула

Встретятся на пятом чемпионате Европы подряд!

Сборные Италии и Испании - постоянные участники Евро. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», испанцы выходили в финальную часть 12 раз, итальянцы - 11. Чаще на чемпионате Европы играла лишь Германия (14). Жеребьёвка свела Испанию и Италию в группе Евро-2024. Удивительно, но команды сыграют между собой в восьмой раз и на пятом чемпионате Европы подряд! Вспоминаем эту серию.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур

20 июня 2024, четверг. 23:00

Испания - Италия

Евро-2008, 1/4 финала

ЧЕ-2008 - финальный раунд . 1/4 финала

22 июня 2008, воскресенье. 23:45

Испания - Италия - 0:0 (4:2 по пенальти)

На турнир итальянцы приехали в статусе действующих чемпионов мира. Букмекеры считали Италию вторым фаворитом (после Германии), а Испания в котировках на титул была четвёртой. Но уже на Евро стало понятно, что испанское поколение готово стать лучшим. Икер Касильяс, Карлес Пуйоль, Серхио Рамос, Давид Сильва, Андрес Иньеста, Хави, Давид Вилья, Фернандо Торрес, Сеск Фабрегас – все были молоды, голодны до побед и находились в топ-форме. Испания легко прошла групповой этап, одержав три победы – над Россией, Швецией и Грецией.

А вот Италия испытывала проблемы. Команда Роберто Донадони угодила в «группу смерти» с Францией, Голландией и крепкой Румынией. И статус второго фаворита Евро совсем не оправдала. Италия разгромно уступила голландцам (0:3), сыграла вничью с румынами (1:1) и только в матче-повторении финала ЧМ-2006 обыграла французов (2:0). Четыре очка позволили занять второе место и выйти в четвертьфинал. Однако стало понятно: у Испании есть отличные шансы отправить Италию домой.

Матч подтвердил ожидания. Испания выглядела солиднее, создала намного больше моментов. Но действующие чемпионы мира выстояли, не пропустив ни разу за 120 минут основного и дополнительного времени. Дело дошло до серии пенальти. Если в финале ЧМ-2006 Италии повезло, то в четвертьфинале Евро сильнее оказалась Испания. У итальянцев свои попытки не реализовали Даниэле Де Росси и Антонио Ди Натале. У испанцев же единственный пенальти не забил Даниэль Гуиса. 4:2 – и Испания отправилась в полуфинал, чтобы встретиться там с Россией.

«Эта победа была заслуженной, хоть и далась так тяжело. Мне не в чем упрекнуть команду. Надо было доводить до результативного удара в основное время. Не хватило везения. Но всё хорошо закончилось, и это позволяет мне немного расслабиться. Впереди Россия и дорога в финал. Мы уже побеждали эту команду на чемпионате Европы, и я не вижу причин, по которым мы не сможем сделать это ещё раз», – отметил после игры тренер испанцев Луис Арагонес.

А вот Роберто Донадони эмоций не сдерживал: «Несправедливо! Я заявляю, что мы не заслужили этого поражения! Пенальти были просто насмешкой. Хотя соглашусь, что моей сборной надо было решать все вопросы в отведённое время. Тогда бы не было моего монолога. Увы, не смогли. Теперь винить можно только меня, поскольку не сумел настроить команду, не сумел найти нужных слов… Что до нашего соперника, то я совсем не уверен, что испанцы пройдут дальше. Россия показала игру, которая по качеству и своему уровню гораздо выше того, что мы увидели в исполнении соперника. Впрочем, какая теперь разница».

Однако Испания легко разобралась с Россией (3:0), а затем в финале обыграла Германию (1:0).

Евро-2012, групповой этап

ЧЕ-2012 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур

10 июня 2012, воскресенье. 21:00

Испания - Италия - 1:1

0:1 Ди Натале – 61' 1:1 Фабрегас – 64'



ЧЕ-2012 - финальный раунд . Финал

01 июля 2012, воскресенье. 23:45

Испания - Италия - 4:0

1:0 Сильва – 14' 2:0 Альба – 41' 3:0 Торрес – 84' 4:0 Мата – 88'

Испания подошла к Евро-2012 в статусе действующих чемпионов мира и Европы. Сборная обладала невероятным составом, а все игроки находились в расцвете сил. Испанский футбол тогда доминировал и на клубном уровне: «Барселону» боялись все европейские клубы, а стиль Хосепа Гвардиолы стал объектом для подражания. Итальянцы же переживали смену поколений. На ЧМ-2010 команда даже не вышла в плей-офф. Группа легенд (Каннаваро, Матерацци, Дзамбротта, Дель Пьеро, Гаттузо, Каморанези) уже покинула сборную, и в ней появилась россыпь новых имён. Хотя Буффон и Пирло всё ещё оставались лидерами.

В результате жеребьёвки команды попали в одну группу. Также в ней оказались Ирландия и Хорватия. Очный матч Испании и Италии в 1-м туре завершился вничью – 1:1. Первыми забили итальянцы: на 61-й минуте Антонио Ди Натале реализовал выход один на один. Но чуть ли не в следующей атаке испанцы сравняли счёт. Сеск Фабрегас в касание отправил мяч в ворота Буффона после красивой комбинации от Иньесты и Сильвы.

Команды без особых проблем выбрались в плей-офф. В четвертьфинале Испания легко разобралась с кризисной Францией (2:0). А Италия мучилась с Англией, но выбила её в серии пенальти (0:0, 4:2 пен.). В 1/2 финала итальянцев ожидала Германия. Немцев считали фаворитами, однако Марио Балотелли наплевал на расклады. Дубль форварда вывел Италию в финал Евро-2012 — 2:1. А Испания не могла на протяжении 120 минут вскрыть Португалию. В серии пенальти удача всё же улыбнулась команде Висенте дель Боске (0:0, 4:2 пен.), вышедшей в третий подряд финал больших турниров.

Избиение. Если кратко охарактеризовать финал Евро-2012, то идеально подойдёт это слово. Испания на несколько уровней превосходила итальянцев и добилась лёгкой победы – 4:0. Испанцы доминировали в своём традиционном стиле с владением. Причём у команды дель Боске в составе не было чистого центрфорварда. Место номинальной «девятки» занимал Сеск Фабрегас. И всё равно Испания умудрилась забить четыре мяча итальянцам с Буффоном, Бонуччи, Кьеллини, Барцальи и Де Росси.

Стоит отметить, что к 57-й минуте тренер Чезаре Пранделли уже сделал все три замены. А вышедший на поле Тьяго Мотта покинул поле через четыре минуты, оставив Италию в меньшинстве до конца матча.

Висенте дель Боске, главный тренер сборной Испании:

«Мы провели выдающийся матч, но не стоит недооценивать итальянцев – им просто не повезло. Всё складывалось в нашу пользу. Сборная Италии осталась в меньшинстве, она на день меньше отдыхала, итальянцы старались войти в игру, но безуспешно. Мы играли в фирменной манере, не изменив принципам, которым верны в последние годы. Великое время для всего испанского народа».

«Можем сожалеть лишь о том, что мы оказались очень уставшими. Нам противостояла великая команда, чемпионы мира. Когда мы остались вдесятером, всё было кончено. В начале второго тайма мы создали несколько моментов, но не воспользовались ими. Затем поле покинул Тьяго Мотта, и наш бак оказался пуст.

Мы провели чудесный чемпионат Европы. Жаль, правда, что перед этим матчем у нас не было на несколько свободных дней больше. Мы встречались с испанцами в группе и тогда, на мой взгляд, играли замечательно. Всё потому, что были готовы на все сто. В играх с такими командами, как сборная Испании, необходимо много бороться, быть на пике, но сегодня всё было иначе. Надо отдать должное испанцам. Сегодня они вошли в историю и сделали это по праву. Они могут играть без чистого нападающего и все равно доставлять сопернику чертовски много неприятностей», – резюмировал финал и турнир Пранделли.

Евро-2016, 1/8 финала

ЧЕ-2016 - финальный раунд . 1/8 финала

27 июня 2016, понедельник. 20:00

Италия - Испания - 2:0

1:0 Кьеллини – 33' 2:0 Пелле – 90+1'

К Евро-2016 обе сборные подходили в кризисе. Италия и Испания даже не вышли из групп на ЧМ-2014. Так что на Евро болельщики ждали реабилитации. Итальянцы и испанцы вышли из своих групп с шестью очками, проиграв по одному матчу. Италия уступила Ирландии (0:1), а Испания – Хорватии (1:2). Команда Антонио Конте финишировала первой, а вот испанцы – вторыми. Поэтому сборные встретились уже в 1/8 финала.

И как же всех удивила Италия! Конте с не самым мощным составом (в основе вышли Марко Пароло, Эдер, Грациано Пелле, Эмануэле Джаккерини) переиграл Испанию. Итальянцы забили в первом тайме: Кьеллини оказался первым на отскоке в штрафной соперника после стандарта. Во втором тайме испанцы проснулись и создали несколько хороших моментов. Но забили в итоге итальянцы: на 90+1-й минуте Пелле получил пас в штрафной и разобрался с Давидом де Хеа.

«75-80 минут мы чётко выполняли наш игровой план, сутью которого было не давать людям калибра Иньесты, Давида Сильвы получать мяч между линиями, откуда они могут «убить» любого соперника. Мы могли забить второй мяч раньше, и я немного жалею, что не сделали этого. Потому что в последнюю четверть часа Буффону пришлось сделать пару-тройку сейвов высшего класса. Но я всегда говорил футболистам: не прекращайте мечтать! Вы способны обыграть любого! И сегодня мы это доказали. Доволен тем, что мы играли в футбол и создали много шансов. Да, мы, как всегда, действуем организованно в обороне, но моей задачей было разрушить стереотип, что Италия может играть только от обороны. Я тренирую команду не для того, чтобы она играла на контратаках», – восторгался после матча Конте.

А дель Боске признал поражение: «Нужно принять этот результат и двигаться дальше. Сборная Италии сильна и хороша физически. Итальянцы хорошо знали, что нужно делать. В первом тайме мы были слишком робкими, но после перерыва пошли в атаку всеми силами и до последнего пытались спасти матч. Конечно же, любое поражение приносит боль. В последние восемь лет мы были сильны, но сегодня был день Италии. Мы пытались играть через подачи, включать прессинг, менять стиль игры, однако ничего не помогло».

После Евро-2016 дель Боске покинул сборную Испаниии завершил тренерскую карьеру. А Италия в четвертьфинале только в серии пенальти уступила Германии (1:1, 5:6 пен.), заслужив любовь нейтральных болельщиков.

Евро-2020, полуфинал

ЧЕ-2020 - финальный раунд . 1/2 финала

06 июля 2021, вторник. 23:00

Италия - Испания - 1:1 (4:2 по пенальти)

1:0 Кьеза – 60' 1:1 Мората – 80'

И снова повторилась ситуация, как на Евро-2016. Италия не попала на ЧМ-2018, а Испания проиграла там в 1/8 финала. От обеих сборных ожидали хороших результатов на чемпионате Европы, который перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Италия легко прошла группу с Турцией, Швейцарией и Уэльсом, одержав три победы. А испанцы заняли второе место вслед за Швецией (выиграли всего один раз и дважды сыграли вничью). Но и в плей-офф команда Луиса Энрике мучилась: в 1/8 финала получился триллер с Хорватией (5:3, д. вр.), а в четвертьфинале прошли Швейцарию только по пенальти (1:1, 3:1 пен.).

Италия же в 1/8 финала не без проблем обыграла Австрию (2:1, д. вр.), а в следующем раунде высадила одного из фаворитов – Бельгию (2:1). Но всё это стоило того, чтобы испанцы и итальянцы встретились в полуфинале. И выдали самый качественный матч Евро-2020. Первой забила Италия: на 60-й минуте Кьеза нанёс шикарный удар после контратаки. Однако в концовке Мората сравнял счёт, ворвавшись в штрафную и аккуратно переиграв Доннарумму.

Испания выглядела чуть интереснее на протяжении 120 минут основного и дополнительного времени. Но Италия круто действовала в обороне, сдерживала атаки команды Луиса Энрике, не забывая периодически угрожать сама. Дело в итоге дошло до серии пенальти. Удачливее оказалась Италия: да, Локателли не реализовал свою попытку, но у испанцев промахнулся Ольмо, а удар Мораты взял Доннарумма. Испанцы остались без финала, а Италия в итоге эпично обыграла Англию и стала чемпионом.

Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии:

«Мы хотели попасть в финал, даже если мало кто верил в это до начала турнира. Поздравляю Испанию, это отличная команда. Пенальти - это лотерея. Бывают игры, когда приходится страдать, однако мы заслужили быть здесь. Мы знали, что будет сложно. Это было непросто, и Испания удивила нас с самого начала, решив играть без нападающего. Все хотят победить, но наша команда хотела добиться чего-то особенного, и она это сделала. Этот состав — потрясающий».

İdman.biz