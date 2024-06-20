Появилось первое фото Мбаппе без пластыря после травмы носа на Евро-2024

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», появилось первое фото нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после травмы носа на матче группового этапа Евро-2024 без пластыря.

Напомним, ранее появилась информация, что Мбаппе, получивший травму в виде перелома носа, может пропустить все матчи группового этапа Евро-2024. Позже сообщалось, что Килиану удалось избежать операции.

На Евро-2024 сборная Франции играет в группе D. Соперники подопечных Дешама - национальные команды Австрии, Польши и Нидерландов. Отметим, что чемпионат Европы - 2024 продлится до 14 июля. Действующим победителем Евро является сборная Италии, переигравшая в финале Англию в серии послематчевых пенальти.

В следующем матче группового этапа Евро-2024 команда Дешама сыграет со сборной Нидерландов.

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