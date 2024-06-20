ЕВРО-2024: Англия против Дании

Сегодня будут сыграны игры второго тура в группе С на ЕВРО-2024.
İdman.biz сообщает, что во втором матче дня встретятся Дания и Англия.
Игра состоится во Франкфурте. Англия намерена с победой выйти в 1/8 финала. Дания выйдет на поле, чтобы одержать свою первую победу.
Отметим, что матчи последнего тура группы С пройдут 25 июня.
ЕВРО-2024
Групповой этап, II тур
20 июня, группа С
20:00. Дания - Англия
Судья: Артур Соареш Диаш (Португалия).
Франкфурт Арена
|
1
|
Англия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1-0
|
3
|
2
|
Дания
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
3
|
Словения
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1
|
4
|
Сербия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-1
|
0
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