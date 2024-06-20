ЕВРО-2024: Англия против Дании

Сегодня будут сыграны игры второго тура в группе С на ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что во втором матче дня встретятся Дания и Англия.

Игра состоится во Франкфурте. Англия намерена с победой выйти в 1/8 финала. Дания выйдет на поле, чтобы одержать свою первую победу.

Отметим, что матчи последнего тура группы С пройдут 25 июня.

ЕВРО-2024

Групповой этап, II тур

20 июня, группа С

20:00. Дания - Англия

Судья: Артур Соареш Диаш (Португалия).

Франкфурт Арена

1 Англия 1 1 0 0 1-0 3 2 Дания 1 0 1 0 1-1 1 3 Словения 1 0 1 0 1-1 1 4 Сербия 1 0 0 1 0-1 0

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