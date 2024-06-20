ЕВРО-2024: 6 дней остались позади

Завершился шестой день ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, стартовал второй тур турнира, организованного в Германии.

Хозяева одержали вторую победу подряд.

Календарь ЕВРО-2024.

Групповой этап

14 июня

Группа А: 23:00. Германия – Шотландия – 5:1 (Мюнхен)

15 июня

Группа А: 17:00. Венгрия – Швейцария – 1:3 (Кёльн)

Группа B: 20:00. Испания – Хорватия – 3:0 (Берлин)

Группа B: 23:00. Италия – Албания – 2:1 (Дортмунд)

16 июня

Группа D: 17:00. Польша – Нидерланды – 1:2 (Гамбург)

Группа С: 20:00. Словения – Дания – 1:1 (Штутгарт)

Группа С: 23:00. Сербия – Англия – 0:1 (Гельзенкирхен)

17 июня

Группа Е: 17:00. Румыния – Украина – 3:0 (Мюнхен)

Группа Е: 20:00. Бельгия – Словакия – 0:1 (Франкфурт)

Группа D: 23:00. Австрия – Франция – 0:1 (Дюссельдорф)

18 июня

Группа F: 20:00. Турция – Грузия – 3:1 (Дортмунд)

Группа F: 23:00. Португалия – Чехия – 2:1 (Лейпциг)

19 июня

Группа Б: 17:00. Хорватия – Албания – 2:2 (Гамбург)

Группа А: 20:00. Германия – Венгрия – 2:0 (Штутгарт)

Группа А: 23:00. Шотландия – Швейцария – 1:1 (Кёльн)

20 июня

Группа С: 17:00. Словения - Сербия (Мюнхен)

Группа С: 20:00. Дания – Англия (Франкфурт)

Группа B: 23:00. Испания – Италия (Гельзенкирхен)

21 июня

Группа Е: 17:00. Словакия – Украина (Дюссельдорф)

Группа D: 20:00. Польша – Австрия (Берлин)

Группа D: 23:00. Нидерланды - Франция (Лейпциг)

22 июня

Группа F: 17:00. Грузия - Чехия (Штутгарт)

Группа F: 20:00. Турция – Португалия (Дортмунд)

Группа Е: 23:00. Бельгия – Румыния (Кёльн)

23 июня

Группа А: 23:00. Швейцария – Германия (Франкфурт)

Группа А: 23:00. Шотландия – Венгрия (Штутгарт)

24 июня

Группа B: 23:00. Албания – Испания (Дюссельдорф)

Группа B: 23:00. Хорватия - Италия (Лейпциг)

25 июня

Группа D: 20:00. Нидерланды - Австрия (Берлин)

Группа D: 20:00. Франция – Польша (Дортмунд)

Группа С: 23:00. Англия – Словения (Кёльн)

Группа С: 23:00. Дания – Сербия (Мюнхен)

26 июня

Группа Е: 20:00. Словакия – Румыния (Франкфурт)

Группа Е: 20:00. Украина – Бельгия (Штутгарт)

Группа F: 23:00. Грузия – Португалия (Гельзенкирхен)

Группа F: 23:00. Чехия – Турция (Гамбург)

Плей-офф

29 июня

1/8 финала

Матч 38. 20:00. 2-е место в группе А - 2-е место в группе B (Берлин)

Матч 37. 23:00. 1-е место в группе А - 2-е место в Кубке С (Дортмунд)

30 июня

Матч 40. 20:00. 1-е место в группе C - 3-е место в группе D/E/F (Гельзенкирхен)

Матч 39. 23:00. 1-е место в группе B - 3-е место в группе A/D/E/F (Кёльн)

1 июля

Матч 42. 20:00. 2-е место в группе D - 2-е место в группе E (Дюссельдорф)

Матч 41. 23:00. 1-е место в группе F - 3-е место в группе A/B/C (Франкфурт)

2 июля

Матч 43. 20:00. 1-е место в группе E - 3-е место в группе A/B/C/D (Мюнхен)

Матч 44. 23:00. 1-е место в группе D - 2-е место в группе F (Лейпциг)

1/4 финала

5 июля

Матч 45. 20:00. Победитель матча 39 - Победитель матча 37 (Штутгарт)

Матч 46. 23:00. Победитель матча 41 - Победитель матча 42 (Гамбург)

6 июля

Матч 48. 20:00. Победитель матча 40– Победитель матча 38 (Дюссельдорф)

Матч 47. 23:00. Победитель матча 43 - Победитель матча 44 (Берлин)

1/2 финала

9 июля

Матч 49. 23:00. Победитель матча 45 - Победитель матча 46 (Мюнхен)

10 июля

Матч 50. 23:00. Победитель матча 47 - Победитель матча 48 (Дортмунд)

Финал

14 июля

Матч 51. 23:00. Победитель матча 49 - 50 (Берлин)

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