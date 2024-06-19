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Сборная Германии вышла в плей-офф

Евро-2024
Новости
19 Июня 2024 22:22
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Сборная Германии вышла в плей-офф

Стала известна первая команда, которая вышла в плей-офф ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, с этой задачей справилась хозяйка мундиаля - Германия.

Во втором туре турнира Бундестим обыграла Венгрию со счетом 2:0. Голы команды забили Джамал Мусиала и Илкай Гюндоган. Даже если сборная Германии, имеющая по итогам двух игр 6 очков, займет 3-е место в группе, она сыграет в плей-офф. Потому что в группе B Хорватия и Албания после двух игр набрали всего по 1 очку. С другой стороны, 3 сборные не могут набрать по 6 очков в группе С.

Отметим, что в 1/8 финала выйдут первые 2 команды в группах и 4 лучшие третьи команды

İdman.biz

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