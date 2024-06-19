Лицевой хирург рассказал, как Мбаппе будет чувствовать себя, играя на Евро-2024 в маске

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», французский челюстно-лицевой хирург Мануэль Гавель высказался о том, что форвард сборной Франции Килиан Мбаппе будет вынужден играть на Евро-2024 в защитной маске после перелома носа.

«Если маска хорошо адаптирована, она не будет мешать ни зрению, ни дыханию. Обычно она не мешает заниматься спортом. Единственное, что может немного беспокоить Мбаппе, это если маска поднимается слишком высоко на лоб. В случае удара головой мяч может отскочить от маски не туда, куда отскочил бы без неё. Поэтому такую маску нужно правильно отрегулировать. В конце концов, он спортсмен высокого уровня, который хочет продолжать играть. Поэтому, думаю, Килиан быстро отбросит опасения, зная, что его лицо под защитой», - приводит слова Гавеля RMC Sport.

İdman.biz