ЕВРО-2024: Швейцария или Шотландия? - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня завершится второй тур в группе А на ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, последний матч дня пройдет в Кельне.

Швейцария встретится с Шотландией. Британцы постараются забыть свое поражение в первом туре, а Швейцария, которая будет бороться за вторую победу, хочет обеспечить себе место в 1/8 финала.

Отметим, что матчи III тура в группе А пройдут 23 июня.

ЕВРО-2024

Групповой этап, второй тур

19 июня, Группа А

23:00. Шотландия – Швейцария - 1:0

Судья: Иван Круляк (Словакия).

Кельнский стадион

1 Германия 1 1 0 0 5-1 3 2 Швейцария 1 1 0 0 3-1 3 3 Венгрия 1 0 0 1 1-3 0 4 Шотландия 1 0 0 1 1-5 0

İdman.biz