ЕВРО-2024: Швейцария или Шотландия? - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня завершится второй тур в группе А на ЕВРО-2024.
Как сообщает İdman.biz, последний матч дня пройдет в Кельне.
Швейцария встретится с Шотландией. Британцы постараются забыть свое поражение в первом туре, а Швейцария, которая будет бороться за вторую победу, хочет обеспечить себе место в 1/8 финала.
Отметим, что матчи III тура в группе А пройдут 23 июня.
ЕВРО-2024
Групповой этап, второй тур
19 июня, Группа А
23:00. Шотландия – Швейцария - 1:0
Судья: Иван Круляк (Словакия).
Кельнский стадион
|
1
|
Германия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
5-1
|
3
|
2
|
Швейцария
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3-1
|
3
|
3
|
Венгрия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-3
|
0
|
4
|
Шотландия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-5
|
0
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