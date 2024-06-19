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ЕВРО-2024: Швейцария или Шотландия? - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Евро-2024
Новости
19 Июня 2024 23:15
145
ЕВРО-2024: Швейцария или Шотландия? - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня завершится второй тур в группе А на ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, последний матч дня пройдет в Кельне.

Швейцария встретится с Шотландией. Британцы постараются забыть свое поражение в первом туре, а Швейцария, которая будет бороться за вторую победу, хочет обеспечить себе место в 1/8 финала.

Отметим, что матчи III тура в группе А пройдут 23 июня.

ЕВРО-2024
Групповой этап, второй тур
19 июня, Группа А
23:00. Шотландия – Швейцария - 1:0
Судья: Иван Круляк (Словакия).
Кельнский стадион

1

Германия

1

1

0

0

5-1

3

2

Швейцария

1

1

0

0

3-1

3

3

Венгрия

1

0

0

1

1-3

0

4

Шотландия

1

0

0

1

1-5

0

İdman.biz

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