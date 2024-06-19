ЕВРО-2024: Второе испытание Бундестим - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Стартует второй тур в группе А на ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что второй матч шестого игрового дня чемпионата пройдет в Штутгарте.

Хозяйка соревнований Германия примет Венгрию. Бундестим, начавший чемпионат с победы, выйдет на поле порадовать своих болельщиков во второй раз, а венгры будут биться за первые очки.

Отметим, что в другой игре группы встретятся Шотландия и Швейцария.

ЕВРО-2024

Групповой этап, II тур

19 июня, Группа А

20:00. Германия - Венгрия - 1:0

Гол: Джамал Мусиала (22)

Судья: Дэнни Маккелли (Нидерланды) Штутгарт Арена

1 Германия 1 1 0 0 5-1 3 2 Швейцария 1 1 0 0 3-1 3 3 Венгрия 1 0 0 1 1-3 0 4 Шотландия 1 0 0 1 1-5 0

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