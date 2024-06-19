19 Июня 2024
RU

ЕВРО-2024: Второе испытание Бундестим - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Евро-2024
Новости
19 Июня 2024 20:22
116
ЕВРО-2024: Второе испытание Бундестим - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Стартует второй тур в группе А на ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что второй матч шестого игрового дня чемпионата пройдет в Штутгарте.

Хозяйка соревнований Германия примет Венгрию. Бундестим, начавший чемпионат с победы, выйдет на поле порадовать своих болельщиков во второй раз, а венгры будут биться за первые очки.

Отметим, что в другой игре группы встретятся Шотландия и Швейцария.

ЕВРО-2024

Групповой этап, II тур

19 июня, Группа А

20:00. Германия - Венгрия - 1:0

Гол: Джамал Мусиала (22)

Судья: Дэнни Маккелли (Нидерланды) Штутгарт Арена

1

Германия

1

1

0

0

5-1

3

2

Швейцария

1

1

0

0

3-1

3

3

Венгрия

1

0

0

1

1-3

0

4

Шотландия

1

0

0

1

1-5

0

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Англия? Шотландия? Уэльс? Как британские футболисты выбирают, за какую сборную играть
20:21
Евро-2024

Англия? Шотландия? Уэльс? Как британские футболисты выбирают, за какую сборную играть

Превью матча Шотландия - Швейцария
Впервые на чемпионатах Европы и мира
19:40
Евро-2024

Впервые на чемпионатах Европы и мира

Албанский полузащитник Клаус Гьясула вошел в историю футбола
ЕВРО-2024: сенсационная концовка в матче Хорватия - Албания - ВИДЕО
18:56
Евро-2024

ЕВРО-2024: сенсационная концовка в матче Хорватия - Албания - ВИДЕО

Сегодня стартовал второй тур группового этапа ЕВРО-2024
ЕВРО-2024: УЕФА их наказал
15:44
Евро-2024

ЕВРО-2024: УЕФА их наказал

Хорватия и Албания оштрафованы после первых матчей группового этапа ЕВРО-2024
Рекорды Роналду
13:12
Евро-2024

Рекорды Роналду

Обладатель многих рекордов в истории футбола Криштиану Роналду отличился и в стартовом матче ЕВРО-2024
ЕВРО-2024: ПРОГНОЗЫ дня от Шахина Диниева
12:43
Евро-2024

ЕВРО-2024: ПРОГНОЗЫ дня от Шахина Диниева

"Если она хочет выйти из группы, то нужно хорошо сыграть"

Самое читаемое

Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО
16 Июня 20:34
Тяжелая атлетика

Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО

В греческих Салониках продолжается чемпионат Европы среди тяжелоатлетов 15 и 17 лет
ЕВРО-2024: 4 гола в матче Турция - Грузия - ВИДЕО
18 Июня 21:56
Евро-2024

ЕВРО-2024: 4 гола в матче Турция - Грузия - ВИДЕО

Сегодня на ЕВРО-2024 началась борьба в группе F
Сенсация на ЕВРО-2024 - ВИДЕО
17 Июня 21:57
Евро-2024

Сенсация на ЕВРО-2024 - ВИДЕО

Сегодня завершился первый тур в группе Е
Между фанатами сборных Грузии и Турции произошла массовая драка - ВИДЕО - ФОТО
18 Июня 20:49
Евро-2024

Между фанатами сборных Грузии и Турции произошла массовая драка - ВИДЕО - ФОТО

В драку вмешались сотрудники полиции