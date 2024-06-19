ЕВРО-2024: Второе испытание Бундестим - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Стартует второй тур в группе А на ЕВРО-2024.
İdman.biz сообщает, что второй матч шестого игрового дня чемпионата пройдет в Штутгарте.
Хозяйка соревнований Германия примет Венгрию. Бундестим, начавший чемпионат с победы, выйдет на поле порадовать своих болельщиков во второй раз, а венгры будут биться за первые очки.
Отметим, что в другой игре группы встретятся Шотландия и Швейцария.
ЕВРО-2024
Групповой этап, II тур
19 июня, Группа А
20:00. Германия - Венгрия - 1:0
Гол: Джамал Мусиала (22)
Судья: Дэнни Маккелли (Нидерланды) Штутгарт Арена
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1
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Германия
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1
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1
|
0
|
0
|
5-1
|
3
|
2
|
Швейцария
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1
|
1
|
0
|
0
|
3-1
|
3
|
3
|
Венгрия
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1
|
0
|
0
|
1
|
1-3
|
0
|
4
|
Шотландия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-5
|
0
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