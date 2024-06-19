Главные события 1-го тура Евро-2024. От громких рекордов до травмы Мбаппе

Какие запомнились больше всего?

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», 1-й тур Евро-2024 завершён. Какие события прошедших пяти игровых дней запомнились вам больше всего? Есть из чего выбирать, так как этот чемпионат Европы едва ли не каждым своим матчем подбрасывает темы для обсуждения.

Давайте определим главное событие старта турнира. Мы предлагаем на выбор, пожалуй, все самые интересные хайлайты 1-го тура чемпионата Европы.

Рейтинг: Какое событие было главным в первом туре Евро-2024

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Сенсационная крупная победа сборной Румынии над Украиной

Сборная Украины считалась фаворитом в матче с Румынией, но потерпела сенсационное крупное поражение со счётом 0:3. Ужасную игру провёл голкипер «Реала» Андрей Лунин, который «привёз» первый гол и не лучшим образом действовал в эпизоде со вторым пропущенным мячом. Румыны, не обладающие звёздами в составе, показали на удивление сильный футбол. Экс-игрок «Уфы» Александр Зинченко признался после матча: «Не знаю, что говорить. Одно в голове сейчас – очень стыдно смотреть нашим болельщикам в глаза.… Все мы понимали, что первая игра очень важна, но, к сожалению, случилось то, что случилось». Действительно, что ещё скажешь после такого провала?

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур

17 июня 2024, понедельник. 17:00

Румыния - Украина - 3:0

1:0 Станчу – 29' 2:0 Марин – 53' 3:0 Дрэгуш – 57'



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Неожиданное поражение Бельгии и два отменённых гола Лукаку

Для нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку старт Евро-2024 стал как будто бы продолжением ЧМ-2022. Бельгийцы сенсационно проиграли Словакии со счётом 0:1, а самому центрфорварду ужасно не везло у ворот соперника. Лукаку стал первым в истории чемпионатов Европы игроком с двумя отменёнными за матч голами. Сначала забитый Ромелу мяч не засчитали из-за того, что нападающий оказался в офсайде, а потом по причине игры рукой у отдавшего голевой пас Луа Опенда. Экс главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско впервые проиграл со сборной Бельгии – в самый неподходящий момент.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур

17 июня 2024, понедельник. 20:00

Бельгия - Словакия - 0:1

0:1 Шранц – 7'



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Шоу Турции и Грузии с победным голом таланта из «Реала»

Сборные Турции и Грузии выдали, по мнению многих, самых зрелищный матч 1-го тура Евро-2024. Команды итальянца Винченцо Монтеллы и француза Вилли Саньоля показали шоу с четырьмя голами, а победный мяч у турок забил молодой талант из «Реала» Арда Гюлер. Атакующий полузащитник нанёс из-за штрафной великолепный обводящий удар в дальнюю девятку. В концовке вратарь Георгий Мамардашвили пошёл в чужую штрафную на стандарты, и в результате третий гол грузинская команда пропустила уже в пустые ворота. Турки наказали в контратаке.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур

18 июня 2024, вторник. 20:00

Турция - Грузия - 3:1

1:0 Мюльдюр – 25' 1:1 Микаутадзе – 32' 2:1 Гюлер – 65' 3:1 Актюркоглу – 90+7'



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Гол Эриксена в первом после остановки сердца матче на Евро

Главным событием матча сборных Словении и Дании стал гол Кристиана Эриксена. Полузащитник датчан сыграл на чемпионате Европы впервые с 12 июня 2021 года. В тот день, в 1-м туре Евро-2020, Эриксен пережил остановку сердца прямо на футбольном поле во встрече с Финляндией. Тогда жизнь ему спасли врачи. Кристиан вернулся в футбол благодаря операции и установке кардиостимулятора, а спустя ровно 1100 дней вышел на игру со словенцами в Штутгарте. Гол Эриксена мог оказаться победным, но сборная Дании не удержала преимущество и получила лишь одно очко.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур

16 июня 2024, воскресенье. 20:00

Словения - Дания - 1:1

0:1 Эриксен – 17' 1:1 Янжа – 77'

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Самый быстрый гол в истории Евро в матче Италия – Албания

Сборная Италии показала в 1-м туре Евро-2024 убедительный футбол и взяла три очка, несмотря на то что пропустила самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Рекорд установил хавбек албанцев Недим Байрами, а его соавтором можно смело признать защитника «Скуадра адзурра» Федерико Димарко, который выкинул мяч из аута в свою штрафную прямо на соперника. Гол состоялся через 23 секунды после стартового свистка. Байрами побил рекорд, принадлежавший форварду сборной России Дмитрию Кириченко, который на Евро-2004 отличился в матче с греками на 67-й секунде.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур

15 июня 2024, суббота. 23:00

Италия - Албания - 2:1

0:1 Байрами – 1' 1:1 Бастони – 11' 2:1 Барелла – 16'



6 МЕСТО

Разгром сборной Испании хорватов с тремя голами за тайм

Матч сборных Испании и Хорватии по афише, наверное, был центральным в 1-м туре чемпионата Европы. Но вместо яркой, равной битвы мы увидели разгром. «Фурия Роха» порвала «шашечных» всего за 45 минут благодаря трём голам Альваро Мораты, Фабиана Руиса и Дани Карвахаля. Сборной Хорватии сильно не везло – испанцы реализовывали в первом тайме фактически каждый свой момент. А во втором уже сами хорваты не забили пенальти. Унай Симон парировал удар с «точки» Бруно Петковича. Ламин Ямаль, сыграв в возрасте 16 лет 338 дней, стал самым молодым футболистом, а также самым молодым автором голевой передачи в истории Евро.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур

15 июня 2024, суббота. 20:00

Испания - Хорватия - 3:0

1:0 Мората – 29' 2:0 Руис – 32' 3:0 Карвахаль – 45+2'

7 МЕСТО

Победа Германии – самая крупная в истории в матчах открытия Евро

Первая игра Евро-2024 подарила сразу несколько рекордов. Во-первых, ещё никогда матч открытия не завершался с таким крупным счётом: хозяева-немцы разгромили шотландцев – 5:1. Кроме того, возглавляющий сборную Германии Юлиан Нагельсман стал самым молодым тренером в истории чемпионатов Европы. В день игры ему было 36 лет и 327 дней. Немецкие таланты Флориан Вирц и Джамал Мусиала забили первые два мяча. И установили ещё одно достижение – впервые в истории Евро у одной команды в одном матче авторами голов стали два футболиста моложе 22 лет. Запомнился, конечно, и смешной автогол Антонио Рюдигера.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур

14 июня 2024, пятница. 23:00

Германия - Шотландия - 5:1

1:0 Вирц – 10' 2:0 Мусиала – 19' 3:0 Хаверц – 45+1' 4:0 Фюллькруг – 68' 4:1 Рюдигер – 87' 5:1 Джан – 90+3'

Удаления: нет / Портеус – 44'



8 МЕСТО

Волевая победа Португалии с отменённым голом из-за офсайда Роналду

Криштиану Роналду и его команда сделали первый шаг к повторению результата 2016 года. Сборная Португалии стартовала на чемпионате Европы с победы над чехами. Трудной, волевой. Португальцы, имея большое преимущество, пропустили после часа игры. Потом отыгрались благодаря автоголу Робина Гранача и забили ещё один гол, который был отменён из-за офсайда у Роналду. Сборная Чехии удерживала ничью до 90+2-й минуты, но в компенсированное время всё-таки развалилась – Шику Консейсау забил победный мяч. Криштиану Роналду установил рекорд, сыграв на шестом Евро, а 41-летний Пепе стал самым возрастным футболистом в истории чемпионатов Европы.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур

18 июня 2024, вторник. 23:00

Португалия - Чехия - 2:1

0:1 Провод – 62' 1:1 Гранач – 69' 2:1 Консейсау – 90+2'



9 МЕСТО

Перелом носа у звезды сборной Франции Килиана Мбаппе

Сборная Франции начала чемпионат Европы с победы над Австрией — 1:0. При этом единственный мяч австрийцы забили себе сами, а звезда «трёхцветных» Килиан Мбаппе ушёл с поля без гола. Более того, новичок «Реала» получил перелом носа и был заменён на 90-й минуте. Форвард заработал травму в столкновении с защитником австрийцев Кевином Дансо. По результатам обследования Килиану решили не делать операцию, но он, вероятно, пропустит 2-й и 3-й туры группового этапа. Для Мбаппе изготовят маску, которая будет защищать сломанный нос нападающего. Большая проблема для команды Дидье Дешама.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур

17 июня 2024, понедельник. 23:00

Австрия - Франция - 0:1

0:1 Вёбер – 38'



10 МЕСТО

Нидерланды дожали Польшу благодаря сыгравшей за минуту замене

Сборная Нидерландов стартовала на чемпионате Европы с победы. Правда, очень непростой, несмотря на то что их соперники поляки потеряли перед первым туром двух основных нападающих, включая Роберта Левандовского. Дожать сборную Польши у команды Рональда Кумана получилось только за 10 минут до конца матча. Победный мяч забил вышедший на замену форвард нидерландцев Ваут Вегорст. К тому моменту он провёл на поле чуть больше минуты и отличился первым же касанием. Вегорсту не привыкать к таким фокусам. В четвертьфинале ЧМ-2022 с Аргентиной он оформил дубль в концовке основного времени, появившись на поле при счёте 0:2.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур

16 июня 2024, воскресенье. 17:00

Польша - Нидерланды - 1:2

1:0 Букса – 16' 1:1 Гакпо – 29' 1:2 Вегорст – 83'



11 МЕСТО

Скучнейшая сборная Англии с антирекордом по ударам

Сборная Англии в 1-м туре Евро-2024 оправдала ожидания… тех, кто прогнозировал скучнейший футбол от Гарета Саутгейта, несмотря на обилие звёзд в составе. Забив единственный мяч в ворота сербов, англичане стали играть на сохранение счёта и добились своего. Но в такой игре потерялись даже лучший игрок АПЛ прошедшего сезона Фил Фоден и Гарри Кейн, совершивший лишь два касания мяча до перерыва. Как сообщил статистический сайт Opta Sport, 11 ударов по воротам в матче Сербии и Англии – это наименьший показатель на чемпионатах Европы с 1980 года. Порадовал, пожалуй, только Джуд Беллингем.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур

16 июня 2024, воскресенье. 23:00

Сербия - Англия - 0:1

0:1 Беллингем – 13'

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