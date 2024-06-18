Мбаппе не сможет помочь сборной

Сборная Франции понесла серьёзную потерю.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на местные СМИ, главный нападающий команды Килиан Мбаппе пропустит 2 игры группового этапа чемпионата Европы.

Форвард, у которого был сломан нос, не выйдет на поле в матче против Нидерландов 21 июня, а через 4 дня - против Польши. Если его команда пройдет в следующий этап, капитан будет играть в специальной защитной маске.

Отметим, что Мбаппе получил травму в первом матче ЕВРО-2024 против Австрии, в которой Франция победила со счетом 1:0.

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