19 Июня 2024
RU

Мбаппе не сможет помочь сборной

Евро-2024
Новости
18 Июня 2024 22:32
72
Мбаппе не сможет помочь сборной

Сборная Франции понесла серьёзную потерю.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на местные СМИ, главный нападающий команды Килиан Мбаппе пропустит 2 игры группового этапа чемпионата Европы.

Форвард, у которого был сломан нос, не выйдет на поле в матче против Нидерландов 21 июня, а через 4 дня - против Польши. Если его команда пройдет в следующий этап, капитан будет играть в специальной защитной маске.

Отметим, что Мбаппе получил травму в первом матче ЕВРО-2024 против Австрии, в которой Франция победила со счетом 1:0.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гюлер обратился к фанатам "Реала" после исторического дебютного гола на Евро-2024
10:40
Евро-2024

Гюлер обратился к фанатам "Реала" после исторического дебютного гола на Евро-2024

Футболист сделал публикацию в соцсети
ЕВРО-2024: встреча неудачников
10:14
Евро-2024

ЕВРО-2024: встреча неудачников

Сегодня стартует второй тур группового этапа ЕВРО-2024
Симаолическая команда тура ЕВРО-2024: Арда Гюлер в составе
09:48
Евро-2024

Симаолическая команда тура ЕВРО-2024: Арда Гюлер в составе

После пяти игровых дней в состав вошли игроки 8 команд
Главные события 1-го тура Евро-2024. От громких рекордов до травмы Мбаппе
09:29
Евро-2024

Главные события 1-го тура Евро-2024. От громких рекордов до травмы Мбаппе

Какие запомнились больше всего?
ЕВРО-2024: сравнение 1-го тура с ЧМ-2022 - голы, забитые с дальней дистанции
09:00
Евро-2024

ЕВРО-2024: сравнение 1-го тура с ЧМ-2022 - голы, забитые с дальней дистанции

Первый тур ЕВРО-2024 запомнился голами, забитыми с дальней дистанции
ЕВРО-2024: Португалия на 90+2-й минуте вырвала победу у Чехии - ВИДЕО
00:56
Евро-2024

ЕВРО-2024: Португалия на 90+2-й минуте вырвала победу у Чехии - ВИДЕО

Сегодня завершился первый тур группового этапа ЕВРО-2024

Самое читаемое

Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО
16 Июня 17:08
Конный спорт

Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО

Сборная Азербайджана по човкену выиграла чемпионат мира, проходивший в Баку
Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО
16 Июня 20:34
Тяжелая атлетика

Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО

В греческих Салониках продолжается чемпионат Европы среди тяжелоатлетов 15 и 17 лет
ЕВРО-2024: 4 гола в матче Турция - Грузия - ВИДЕО
18 Июня 21:56
Евро-2024

ЕВРО-2024: 4 гола в матче Турция - Грузия - ВИДЕО

Сегодня на ЕВРО-2024 началась борьба в группе F
Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"
16 Июня 11:55
Бокс

Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"

"Если эти планы сбудутся, я продолжу профессиональный бокс"