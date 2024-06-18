"Они шокировали многих"

"Я не ожидал такого результата в матче Румыния - Украина. Для меня это сюрприз".

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Рауф Алиев.

Он прокомментировал три матча, прошедшие в четвертый день ЕВРО-2024. По словам Алиева он предсказывал победу Украины в группе Е и победа румын со счетом 3:0 в этом матче стало для него неожиданностью:

"Многие люди были шокированы их поражением. Потому что у Украины хорошая команда, и в ее составе есть легионеры, которые играют в сильных клубах. Поэтому я подумал, что их футболисты легко смогут обыграть румын".

Футболист-ветеран заявил, что не ожидал проигрыша Бельгии в матче со Словакией (0:1):

"В составе Бельгии есть звездные игроки. Хоть они и забивали, но после VAR голы не были засчитаны. Они также не смогли использовать создаваемые эпизоды. Результат был неожиданным, как и в матче сборной Украины".

Заявив, что Франция является фаворитом ЕВРО-2024, Алиев выразил уверенность, что команда Дидье Дешама покажет себя в следующих матчах:

"Но Австрия тоже показала им "зубы". Они упорно боролись. С точки зрения состава Франция очень сильна. Хотя матч в целом был трудным, они победили. Первые игры всегда немного напряженные".

Отметим, что Франция в рамках группы D победила Австрию со счетом 1:0.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz