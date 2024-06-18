18 Июня 2024
RU

"Они шокировали многих"

Евро-2024
Новости
18 Июня 2024 14:33
37
"Они шокировали многих"

"Я не ожидал такого результата в матче Румыния - Украина. Для меня это сюрприз".

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Рауф Алиев.

Он прокомментировал три матча, прошедшие в четвертый день ЕВРО-2024. По словам Алиева он предсказывал победу Украины в группе Е и победа румын со счетом 3:0 в этом матче стало для него неожиданностью:

"Многие люди были шокированы их поражением. Потому что у Украины хорошая команда, и в ее составе есть легионеры, которые играют в сильных клубах. Поэтому я подумал, что их футболисты легко смогут обыграть румын".

Футболист-ветеран заявил, что не ожидал проигрыша Бельгии в матче со Словакией (0:1):

"В составе Бельгии есть звездные игроки. Хоть они и забивали, но после VAR голы не были засчитаны. Они также не смогли использовать создаваемые эпизоды. Результат был неожиданным, как и в матче сборной Украины".

Заявив, что Франция является фаворитом ЕВРО-2024, Алиев выразил уверенность, что команда Дидье Дешама покажет себя в следующих матчах:

"Но Австрия тоже показала им "зубы". Они упорно боролись. С точки зрения состава Франция очень сильна. Хотя матч в целом был трудным, они победили. Первые игры всегда немного напряженные".

Отметим, что Франция в рамках группы D победила Австрию со счетом 1:0.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Третий в истории футбола
17:46
Евро-2024

Третий в истории футбола

Сборная Франции одержала свою 100-ю победу под руководством Дидье Дешама
Для него групповой этап ЕВРО-2024 завершен
17:06
Евро-2024

Для него групповой этап ЕВРО-2024 завершен

Защитник дисквалифицирован на 2 игры
Необычное событие на ЕВРО-2024
15:02
Евро-2024

Необычное событие на ЕВРО-2024

Оно произошло во время матча Англии и Сербии
Историческая игра для Жиру
13:44
Евро-2024

Историческая игра для Жиру

Оливье Жиру вписал свое имя в историю сборной Франции
Грузия выполнила задачу на Евро ещё до старта
11:14
Евро-2024

Грузия выполнила задачу на Евро ещё до старта

Грузия - аутсайдер Евро? Как бы не так!
Роналду и его команда проведут свою первую игру на ЕВРО-2024
11:04
Евро-2024

Роналду и его команда проведут свою первую игру на ЕВРО-2024

Сегодня завершится первый тур группового этапа ЕВРО-2024

Самое читаемое

Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО
16 Июня 17:08
Конный спорт

Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО

Сборная Азербайджана по човкену выиграла чемпионат мира, проходивший в Баку
Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда
15 Июня 23:39
Евро-2024

Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда

Сборная Албании забила самый ранний гол в истории чемпионатов Европы
Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО
16 Июня 20:34
Тяжелая атлетика

Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО

В греческих Салониках продолжается чемпионат Европы среди тяжелоатлетов 15 и 17 лет
Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"
16 Июня 11:55
Бокс

Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"

"Если эти планы сбудутся, я продолжу профессиональный бокс"