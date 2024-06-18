Рекордный автогол

Зафиксирован новый рекорд в истории чемпионатов Европы, относящийся к сборной Франции.

Как сообщает İdman.biz, соперники сборной Франции в четвертый раз на турнире забили автогол.

В первом туре ЕВРО-2024 австрийский футболист Максимилиан Вебер сделал «подарок» Франции. До этого в матчах соперников французов пасами в свои ворота забивали болгарин Любослав Пенев (ЕВРО-96), хорват Игор Тудор (ЕВРО-2004) и немец Матс Хуммельс (ЕВРО-2024).

Отметим, что благодаря автоголу сборная Франции начала ЕВРО-2024 с победы 1:0.

İdman.biz